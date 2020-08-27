«Нефтчи» — «Шкупи». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги Европы 27 августа 2020 года

В 1/8 финала квалификационного раунда Лиги Европы состоится встреча между командами «Нефтчи» и «Шкупи». Матч пройдет в Баку на «Бакселл Арена». Начало в 19:00 по мск. Прогноз на «Нефтчи» — «Шкупи».

«Нефтчи»

«Нефтчи» только входят в сезон, поскольку команда провела только одну официальную игру. К слову, хозяева выиграли в первом туре чемпионата Азербайджана у «Сабаила» со счетом 2:1.

Для «черно-белых» это была вторая победа подряд и восьмая встреча без поражений. В конце прошлого сезона «нефтяники» обыграли «Сабах» 4:0, выиграли у «Габалы» 0:2 и провели ничейную встречу с «Сабаилом» 1:1.

Отметим, что клуб в прошлом сезоне Премьер-лиги Азербайджана занял второе место, отстав от «Карабаха» на 8 очков.

Чо касается еврокубков, то в прошлом году «Нефтчи» тоже участвовали в квалификационном раунде Лиги Европы и дошла до полуфинала, где проиграла клубу «Бней Иегуда» (2:2, 2:1).

«Шкупи»

Гости хорошо начали этот сезон. Они занимают второе место в чемпионате Македонии. К слову, в прошлом году команда заняла пятое место.

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«Шкупи» сыграл вничью с коллективом «Шкендия 79» со счетом 2:2 на старте турнира. После команда одержала две победы подряд. Сначала обыграть удалось «Македонию ГП» (3:1), а затем «Беласицу» (0:2).

Отметим, что «Шкупи» не проигрывал в трех последних гостевых матчах, имея две победы подряд.

Прошлая квалификация для команды закончилась на этой же стадии. Тогда в 1/8 финала македонцы играли с «Пюником». Первая встреча закончилась вничью 3:3, а после этого дома гости проиграли 1:2.

Прогноз

«Нефтчи» имеют богатую еврокубковую историю по сравнению со «Шкупи». Македонский коллектив начал выступать в ЛЕ лишь с позапрошлого сезона. «Нефтяники» даже попадали в групповой раунд. Так что в этом плане хозяева явно лучше.

Букмекеры представили «Нефтчи» как фаворита встречи. На победу команды дают 1.36. Большой коэффициент 7.30 поставили на «Шкупи». Соответственно, в проходе первых никто не сомневается — 1.17 и 4.70.

Несмотря на плей-офф, ждем голов. В прошлом сезоне на стадии квалификации команды на голы не скупились. В новом сезоне первые официальные встречи с участием обоих соперников заканчивались с двумя и более забитыми голами. Наша ставка — П1 и ТБ 2.5 за 1.89. 0