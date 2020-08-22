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    На «Пьер Моруа» две неуступчивые команды забьют много

    «Лилль» — «Ренн». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Франции 22 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лилль» — «Ренн»
    Ренату Саншеш
    В 1 туре французской Лиги 1 «Лилль» будет принимать «Ренн». Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» 22 августа. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Лилль» — «Ренн».

    «Лилль»

    В прошлом сезоне Лиги 1 коллектив из одноименного города сумел набрать 49 очков в 28 матчах. В таблице он занял 4 место, обеспечив себе путевку в Лигу Европы.

    После вылета из 1/8 финала Кубка Франции от «Эпиналя» (1:2) «Лилль» победил в трех встречах чемпионата, обыграв «Страсбур» (2:1), «Ренн» (1:0) и «Анже» (2:0).

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    Однако удачная серия подопечных Кристофа Гальтье была прервана во встрече с «Марселем», в которой «доги» оказались слабее на своем поле (1:2).

    В финальных трех турах приостановленного сезона «Лилль» победил, не пропустив ни единого гола. В этих матчах команда обыграла «Тулузу» (3:0), «Нант» (1:0) и «Лион» (1:0).

    «Ренн»

    Приостановленный сезон 2019/2020 клуб из Ренна закончил на третьем месте с 50 очками, благодаря чему он сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

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  • 19/08/2020

    • Незадолго до футбольной паузы во Франции «Ренн» встретился с «Бельфором» в четвертьфинале Кубка страны и обыграл соперников со счетом 0:3.

    Затем в чемпионате подопечные Жюльена Стефана потерпели поражение от «Реймса» (0:1). Но позже они победили «Ним» (2:1) и «Тулузу» (2:0).

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    Из полуфинала Кубка «Ренн» вылетел от «Сент-Этьена» (1:2), а в последнем матче Лиги 1 красно-черные дома разгромили «Лион» (5:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лилля» в матче 1 тура чемпионата Франции букмекеры дают коэффициент 2.30, на ничью — 3.20, а на победу «Ренна» — 3.45.

    В очной встрече сойдутся две команды, которые в прошлом сезоне заняли высокие места в таблице. В новом розыгрыше Лиги 1 оба клуба вновь будут решать большие для себя задачи, поэтому для каждого из них важно хорошо начать сезон. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.99. 0

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    «Лилль» — «Ренн». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч чемпионата Франции 22 августа 2020 года. Прогноз на «Лилль» — «Ренн». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.99
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