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    Вернется ли «Чунцин Лифань» на победный путь?

    «Ухань Чжоэр» — «Чунцин Лифань». Прогноз (к. 3.00) и ставки на голы в чемпионате Китая по футболу 17 августа 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ухань Чжоэр» — «Чунцин Лифань»
    «Чунцин Лифань» не знает побед в этом сезоне
    В понедельник, 17 августа, в поединке 5-го тура китайской Суперлиги «Ухань Чжоэр» сразится с «Чунцин Лифань». Начало встречи — 13:00 по мск. Прогноз на «Ухань Чжоэр» — «Чунцин Лифань».

    «Ухань Чжоэр»

    На данный момент команда из Уханя, провинция Хубэй, находится на третьей позиции с шестью очками, отставая от «Бэйцзина Гоань» на шесть пунктов.

    В стартовом туре китайской Суперлиги «Ухань» сразился с «Циндао Хуанхай», которого был сильнее (2:0).

    Первая осечка в чемпионате случилась во втором туре, где во встрече с «Бэйцзин Гоань» подопечные Хосе Мануэля Гонсалеса уступили минимально (0:1).

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    Третий тур закончился для «Уханя» удачнее. На нейтральном поле в Куньшане эта команда переиграла «Шицзячжуан» (2:1).

    В прошлом туре клуб проиграл на выезде «Шанхай СИПГ» (1:2).

    «Чунцин Лифань»

    «Чунцин Лифань» в прошлом первенстве финишировал на десятом месте среди 16 участников, набрав в 30 проведенных играх 36 очков.

    За всю турнирную дистанцию коллектив добыл девять викторий, девять матчей свел вничью и 12 раз уходил с поля поверженным, разница мячей — 36:47.

    В текущем чемпионате «красно-синие» еще не знали радости победы. Сперва они уступили 1:2 «Бэйцзин Гоань», после чего поделили очки с «Тяньцзинь Тэда» и «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (по 2:2).

    В прошлом туре зафиксирована третья ничья кряду — против «Циндао Хайню» (0:0). С тремя набранными пунктами команда идет на пятой позиции в турнирной таблице группы Б.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех хозяев поля оценивается в 2,75, ничья — в 3,30.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 3,00. 0

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