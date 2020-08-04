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    «Вестерн Сидней» и «Перт Глори» проведут «низовой» поединок

    «Вестерн Сидней» — «Перт Глори». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Лиги А 4 августа 2020 года

    Прогнозы на футбол
    Прогноз и ставки на «Вестерн Сидней» — «Перт Глори»
    Кваме Йебоа
    В 26 тура австралийской Лиги А «Вестерн Сидней» примет «Перт Глори» на «Банкуэст Стэдиум». Игра состоится 4 августа. Начало в 12:30 мск. Прогноз на «Вестерн Сидней» — «Перт Глори».
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    Футбол. Австралия. А-лига 04 Августа 2020 года
    Вестерн Сидней
  • Австралия. А-лига
    •  Вестерн Сидней 12:30 Перт Глори Перт Глори
  • Австралия. А-лига
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Вестерн Сидней»

    За два тура до конца регулярного чемпионата «Вестерн Сидней» отстает от зоны плей-офф на 4 пункта. Команда находится на 8 месте с 30 очками.

    Победа в этом матче позволит хозяевам близко подойти к зоне плей-офф и в конце побороться за путевку в четвертьфинал.

    Однако «странники» выиграли лишь раз в пяти последних турах. Они одолели «Веллингтон Феникс» со счетом 1:0. До этого коллектив три раза играл вничью с «Централ Кост Маринерс», «Сиднеем» и «Мельбурн Сити». Везде счет был 1:1.

    «Перт Глори»

    «Перт Глори» входит в шестерку лучших и занимает там пятое место с 34 очками. Так что проигрывать нельзя, поскольку тогда последний тур будет очень нервным для гостей.

    «Фиолетовые» проиграли в двух турах подряд. Они оказались слабее «Аделаиды» (5:3) и «Веллингтона» (1:2).

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    Единственную победу за пять туров команда одержала в матче с «Централ Кост Маринерс», выиграл 1:0 на своем поле 18 июля.

    Отметим, что в гостях игроки «Перт Глори» не побеждали в пяти матчах подряд — 2 поражения и 3 ничьи. При этом по гостевой статистике коллектив находится на третьем месте в лиге.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что команды равны по силам, поэтому дают на победу один и тот же коэффициент 2.65. На ничью они предлагают 3.40.

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    • В последних играх хозяева выступали аккуратно и пропускали не более одного мяча. Гости же за две прошлых встречи пропустили 5 мячей.

    «Вестерн Сидней» будет бороться за плей-офф, поэтому от хозяев снова ждем аккуратной игры. Прошлая встреча этих команд закончилась победой «Перт Глори» со счетом 0:1. Наши прогноз и ставка — ТМ 3.0 за 1.55. 0

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    «Вестерн Сидней» — «Перт Глори». Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Лиги А 4 августа 2020 года. Прогноз на «Вестерн Сидней» — «Перт Глори». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.55
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