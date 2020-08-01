«Аталанта» — «Интер». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Серии А 1 августа 2020 года

В 38 туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» 1 августа. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Интер».

«Аталанта»

Команда из Бергамо набрала 78 очков в 37 матчах. В таблице Серии А она замыкает тройку лидеров, отставая от «Интера» на 1 балл.

После возобновления чемпионата «Аталанта» выдала победную серию из шести поединков. В них «Богиня» переиграла «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2), «Удинезе» (3:2), «Наполи» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Сампдорию» (2:0).

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А затем в Турине подопечные Джана Пьеро Гасперини разошлись миром с «Ювентусом» (2:2). Позже клуб из Бергамо разгромил «Брешию» (6:2) и скатал ничейку с «Вероной» (1:1).

В 35-м туре Серии А «Аталанта» скромно разобралась с «Болоньей» (1:0). Тремя днями позже она сыграла вничью с «Миланом» (1:1). В последнем матче коллектив Джан Пьеро Гасперини взял верх над «Пармой» (2:1).

«Интер»

В 37 турах итальянского первенства миланский коллектив раздобыл 79 очков, благодаря чему он занял вторую строчку в таблице.

Рестарт чемпионата «Интер» начал с победы над «Сампдорией» (2:1). А после ничьей с «Сассуоло» (3:3) подопечные Антонио Конте обыграли «Парму» (2:1) и «Брешию» (6:0).

Первое поражение после возобновления «нерадзурри» потерпели от «Болоньи» (1:2). Затем была ничья в матче с «Вероной» (2:2) и победы над «Торино» (3:1) и СПАЛом (4:0).

В 34-м и 35-м турах «Интер» разошелся миром с «Ромой» (2:2) и «Фиорентиной» (0:0). В недавних играх миланцы победили «Дженоа» (3:0) и «Наполи» (2:0).

Прогноз и ставка

На победу «Аталанты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.37, на ничью — 3.75, а на победу «Интера» — 2.90.

Самой результативной команде Серии А осталось вколотить два гола для достижения отметки в 100 мячей за сезон. Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 3 с коэффициентом 1.89. 0