«Парма» — «Наполи». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года

В 35 туре чемпионата Италии «Парма» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 22 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Парма» — «Наполи».

«Парма»

В 34-х турах команда из Пармы набрала 40 очков. В турнирной таблице чемпионата страны она сейчас находится на 14 месте.

В двух первых встречах после выхода из карантина «Парма» сыграла вничью с «Торино» (1:1) и прихлопнула «Дженоа» (4:1).

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С того момента «крестоносцы» приняли участие еще в семи поединках и заработали лишь 1 балл. Неприятная серия началась с поражений от «Интера» (1:2), «Вероны» (2:3), «Фиорентины» (1:2) и «Ромы» (1:2).

В 32-м туре Серии А подопечные Роберто Д’Аверсы разошлись миром с «Болоньей» (2:2). Но в двух следующих матчах «Парма» влетела «Милану» (1:3) и «Сампдории» (2:3).

«Наполи»

Неаполитанская команда находится на шестом месте в таблице с 56 очками в копилке. Столько же набранных баллов имеет и «Милан», идущий седьмым.

После победы в Кубке Италии над «Юве» по пенальти (0:0, 4:2) «Наполи» переиграл «Верону» (2:0) и СПАЛ (3:1).

Победная серия команды Дженнаро Гаттузо прервалась поражением от «Аталанты» (0:2). Однако позже «ослы» взяли верх над «Ромой» (2:1) и «Дженоа» (2:1).

Затем «Наполи» разошелся миром с «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1), а игра с «Удинезе» закончилась для команды победой со счетом 2:1.

Прогноз и ставка

Победа «Пармы» в игре 35-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью — 4.50, а на победу «Наполи» — 1.57.

Команде Гаттузо нужно обязательно побеждать, чтобы сохранить еврокубковое место, но проблемная «Парма» дома закроется и попытается не пропустить много. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.84. 0