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    Увидим ли мы осторожный футбол в Парме?

    «Парма» — «Наполи». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Парма» — «Наполи»
    Аркадиуш Милик
    В 35 туре чемпионата Италии «Парма» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Эннио Тардини» 22 июля. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Парма» — «Наполи».
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    Футбол. Италия. Серия А 22 Июля 2020 года
    Парма
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    «Парма»

    В 34-х турах команда из Пармы набрала 40 очков. В турнирной таблице чемпионата страны она сейчас находится на 14 месте.

    В двух первых встречах после выхода из карантина «Парма» сыграла вничью с «Торино» (1:1) и прихлопнула «Дженоа» (4:1).

    Все прогнозы на Серию А

    С того момента «крестоносцы» приняли участие еще в семи поединках и заработали лишь 1 балл. Неприятная серия началась с поражений от «Интера» (1:2), «Вероны» (2:3), «Фиорентины» (1:2) и «Ромы» (1:2).

    В 32-м туре Серии А подопечные Роберто Д’Аверсы разошлись миром с «Болоньей» (2:2). Но в двух следующих матчах «Парма» влетела «Милану» (1:3) и «Сампдории» (2:3).

    «Наполи»

    Неаполитанская команда находится на шестом месте в таблице с 56 очками в копилке. Столько же набранных баллов имеет и «Милан», идущий седьмым.

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    • После победы в Кубке Италии над «Юве» по пенальти (0:0, 4:2) «Наполи» переиграл «Верону» (2:0) и СПАЛ (3:1).

    Победная серия команды Дженнаро Гаттузо прервалась поражением от «Аталанты» (0:2). Однако позже «ослы» взяли верх над «Ромой» (2:1) и «Дженоа» (2:1).

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    Затем «Наполи» разошелся миром с «Миланом» (2:2) и «Болоньей» (1:1), а игра с «Удинезе» закончилась для команды победой со счетом 2:1.

    Прогноз и ставка

    Победа «Пармы» в игре 35-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 5.80, на ничью — 4.50, а на победу «Наполи» — 1.57.

    Команде Гаттузо нужно обязательно побеждать, чтобы сохранить еврокубковое место, но проблемная «Парма» дома закроется и попытается не пропустить много. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3 с коэффициентом 1.84. 0

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    «Парма» — «Наполи». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 22 июля 2020 года. Прогноз на «Парма» — «Наполи». . Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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