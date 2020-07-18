«Верона» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Серии А 18 июля 2020 года

В 34 туре чемпионата Италии «Верона» будет принимать «Аталанту». Игра пройдет на стадионе «Маркантонио Бентегоди» 18 июля. Начало встречи — в 18:45 мск. Прогноз на «Верона» — «Аталанта».

«Верона»

Футбольный клуб из Вероны закрепил за собой девятую строчку в таблице. В 33-х матчах чемпионата команда смогла завоевать 44 очка.

Первая игра после выхода из карантина закончилась для «Вероны» победой над «Кальяри» (2:1). Однако уже в следующем поединке желто-синие уступили «Наполи» (0:2).

В очередном туре подопечные Ивана Юрича расписали мировую с «Сассуоло» (3:3), а 1 июля команда обыграла «Парму» (3:2).

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Затем «Верона» была слабее «Брешии» (0:2) и скатала ничейку с «Интером» (2:2) и «Фиорентиной» (1:2). В последнем на сегодня матче «мастифы» влетели «Роме» (1:2).

«Аталанта»

За 33 тура команда из Бергамо сумела заработать 70 очков. После возобновления сезона ей удалось опередить «Лацио» на 1 балл.

В восьми матчах посткарантинного периода «Аталанта» семь раз выиграла и одну встречу завершила ничейным исходом.

Эта невероятная серия началась для подопечных Джана Пьеро Гасперини с побед над «Сассуоло» (4:1), «Лацио» (3:2), «Удинезе» (3:2), «Наполи» (2:0), «Кальяри» (1:0) и над «Сампдорией» (2:0).

Отрезок из выигрышных поединков был прерван ничьей в дуэли с «Ювентусом» (2:2). А в последнем матче «Аталанта» разнесла «Брешию» (6:2).

Прогноз и ставка

На победу «Вероны» в игре 34-го тура Серии А букмекеры дают коэффициент 7.00, на ничью — 5.30, а на победу «Аталанты» — 1.42.

Коллектив из Бергамо набрал потрясающую форму и забил 93 гола в 33 матчах. «Верона» не будет серьезной преградой для команды Гасперини.

Наши прогноз и ставка — «Аталанта» не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.77. 0