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    Прекратится ли беспроигрышная серия «Бернли»?

    «Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Англии 15 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Бернли» — «Вулверхэмптон»
    «Вулвз» все еще претендуют на Лигу чемпионов
    В среду, 15 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Июля 2020 года
    Бёрнли
  • Бёрнли
    •  Бёрнли 20:00 Вулверхэмптон Вулверхэмптон
  • Вулверхэмптон
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  • X
  • 3.30
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  • 1.92
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    «Бернли»

    Представители одноименного города расположены на 10 месте в общекомандном рейтинге с 50 очками в активе. От зоны еврокубков этот клуб находится на расстоянии в пяти баллов.

    Возобновление сезона «бордовые» провалили, крупно уступив «Манчестер Сити» (0:5). Далее были две победы во встречах с «Уотфордом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

    В 33-м туре «Бернли» скатал ничейку с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). В двух предыдущих матчах команда Дайча продлила беспроигрышную серию, победив «Вест Хэм» (1:0) и сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1).

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    «Вулверхэмптон»

    В 34 турах АПЛ клуб из Вулверхэмптона набрал 55 очков. В таблице чемпионата он находится на 6 месте, опережая ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» на один балл.

    Возобновление сезона подопечные Эшпириту Санту начали с трех сухих побед. «Бродяги» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0).

    Но затем в двух турах «Вулверхэмптон» не набирал очков и не забивал, уступив «Арсеналу» (0:2) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Тем не менее, в прошлом туре был повержен дома «Эвертон» (3:0).

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, ничья — в 3,25.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0

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    «Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Англии 15 июля 2020 года. Прогноз на «Бернли» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.50
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