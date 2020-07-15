«Бернли» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 2.50) и ставки на матч чемпионата Англии 15 июля 2020 года

В среду, 15 июля, в рамках 36-го тура английской Премьер-лиги в Бернли на стадионе «Терф Мур» «Бернли» сыграет с «Вулверхэмптоном». Встреча начнется в 20:00 по мск. Прогноз на «Бернли» — «Вулверхэмптон».

«Бернли»

Представители одноименного города расположены на 10 месте в общекомандном рейтинге с 50 очками в активе. От зоны еврокубков этот клуб находится на расстоянии в пяти баллов.

Возобновление сезона «бордовые» провалили, крупно уступив «Манчестер Сити» (0:5). Далее были две победы во встречах с «Уотфордом» (1:0) и «Кристал Пэлас» (1:0).

В 33-м туре «Бернли» скатал ничейку с «Шеффилд Юнайтед» (1:1). В двух предыдущих матчах команда Дайча продлила беспроигрышную серию, победив «Вест Хэм» (1:0) и сыграв вничью с «Ливерпулем» (1:1).

«Вулверхэмптон»

В 34 турах АПЛ клуб из Вулверхэмптона набрал 55 очков. В таблице чемпионата он находится на 6 месте, опережая ближайшего преследователя «Шеффилд Юнайтед» на один балл.

Возобновление сезона подопечные Эшпириту Санту начали с трех сухих побед. «Бродяги» одержали верх над «Вест Хэмом» (2:0), «Борнмутом» (1:0) и «Астон Виллой» (1:0).

Но затем в двух турах «Вулверхэмптон» не набирал очков и не забивал, уступив «Арсеналу» (0:2) и «Шеффилд Юнайтед» (0:1). Тем не менее, в прошлом туре был повержен дома «Эвертон» (3:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,88, тогда как успех хозяев поля оценивается в 4,75, ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,50. 0