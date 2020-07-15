ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп Гвардиола в окружении игроков«Манчестер Сити» — УЕФА — 1:0. «Горожане» добились самого крупного успеха Деян ЛовренТрансферный дайджест. 7-13 июля Тибо КуртуаПримера. «Барселона» победила «Вальядолид», «Реал» обыграл «Гранаду»
  • 18:04
    • Сорокин подписал контракт с «Айлендерс»
  • 17:32
    • РФС оштрафовал ЦСКА на 250 тысяч рублей, Слуцкого — на 100 тысяч
  • 16:50
    • «Ак Барс» усилил состав Доусом
  • 16:20
    • Газизов надеется на борьбу «Спартака» за Лигу чемпионов и чемпионство в России
  • 13:40
    • Смолов рискует пропустить остаток сезона Примеры
  • 13:30
    • «Зенит» претендует на подписание экс-игрока НБА
  • 13:20
    • Матч «Крылья Советов» — «Краснодар» начнется позже
    Все новости спорта

    Чем завершится встреча «Арсенала» с чемпионами АПЛ?

    «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на АПЛ Прогнозы на Арсенал Прогнозы на Ливерпуль Календарь АПЛ
    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Ливерпуль»
    Месут Озил
    В 36 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 15 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль».
    ×
    Футбол. Англия. Премьер-лига 15 Июля 2020 года
    Арсенал Лондон
  • Лондон
    •  Арсенал Лондон 22:15 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 1.92
  • Ставка!
    •

    «Арсенал»

    На данный момент лондонцы имеют на своем счету 59 очков. В таблице они располагаются на девятом месте, отставая от еврокубковой позиции на 4 балла.

    В первых двух турах после выхода из карантина «Арсенал» потерпел поражения от «Ман Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2).

    В других матчах в разных соревнованиях команда Микеля Артеты только побеждала. В АПЛ «канониры» выиграли у «Саутгемптона» (2:0), после чего они прошли «Шеффилд Юнайтед» в Кубке страны (2:1).

    Все прогнозы на АПЛ

    Чуть позже в АПЛ «Арсенал» одержал верх над «Норвичем» (4:0) и «Вулвз» (2:0), а в 34-м туре лондонцы разбежались миром с «Лестером» (1:1). В последнем матче они уступили «Тоттенхэму» (1:2).

    «Ливерпуль»

    Чемпионы Англии имеют сейчас в активе 93 балла. В 35 матчах АПЛ клуб из одноименного города забил 76 голов, а пропустил 27.

  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • Перебертся ли чемпион Англии в РПЛ, покинет ли «Валенсию» вундеркинд-полузащитник, перейдет ли игрок «Селтика» в клуб Серии А и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • Первая игра после выхода из карантина закончилась для «Ливерпуля» безголевой ничьей в противостоянии с «Эвертоном» (0:0).

    Позже подопечные Юргена Клоппа разгромили «Кристал Пэлас» (4:0), а через неделю они и сами крупно влетели «Ман Сити» (0:4).

    20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru 500ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru

    В следующих поединках красные легко справились с «Астон Виллой» (2:0) и «Брайтоном» (3:1). Последний тур закончился для «Ливерпуля» ничьей в дуэли с «Бернли» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» в грядущем поединке букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью — 3.90, а на победу «Арсенала» — 1.89.

    Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Челси — Норвич
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.70
  • Прогноз на матч Аталанта — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.71
  • Экспресс дня 14 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бенфика — Витория Гимарайнш
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Урал — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Борнмут
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Бернли — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Милан — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Зенит — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Моуринью использовал проблемы «Арсенала»
  • Бледный «Тоттенхэм» использовал старых демонов «Арсенала»
    • Вчера в 04:36     Деян Ловрен
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
    • Вчера в 20:12     Златан Ибрагимович и Даниэле Ругани
  • Впечатляющий камбек. Четыре гола «Юве» не пропускал с 2017 года
    • 18:47 08/07/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры