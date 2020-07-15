«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч АПЛ 15 июля 2020 года

В 36 туре английской Премьер-лиги «Арсенал» будет принимать «Ливерпуль». Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс» 15 июля. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Ливерпуль».

«Арсенал»

На данный момент лондонцы имеют на своем счету 59 очков. В таблице они располагаются на девятом месте, отставая от еврокубковой позиции на 4 балла.

В первых двух турах после выхода из карантина «Арсенал» потерпел поражения от «Ман Сити» (0:3) и «Брайтона» (1:2).

В других матчах в разных соревнованиях команда Микеля Артеты только побеждала. В АПЛ «канониры» выиграли у «Саутгемптона» (2:0), после чего они прошли «Шеффилд Юнайтед» в Кубке страны (2:1).

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Чуть позже в АПЛ «Арсенал» одержал верх над «Норвичем» (4:0) и «Вулвз» (2:0), а в 34-м туре лондонцы разбежались миром с «Лестером» (1:1). В последнем матче они уступили «Тоттенхэму» (1:2).

«Ливерпуль»

Чемпионы Англии имеют сейчас в активе 93 балла. В 35 матчах АПЛ клуб из одноименного города забил 76 голов, а пропустил 27.

Первая игра после выхода из карантина закончилась для «Ливерпуля» безголевой ничьей в противостоянии с «Эвертоном» (0:0).

Позже подопечные Юргена Клоппа разгромили «Кристал Пэлас» (4:0), а через неделю они и сами крупно влетели «Ман Сити» (0:4).

В следующих поединках красные легко справились с «Астон Виллой» (2:0) и «Брайтоном» (3:1). Последний тур закончился для «Ливерпуля» ничьей в дуэли с «Бернли» (1:1).

Прогноз и ставка

На победу «Арсенала» в грядущем поединке букмекеры дают коэффициент 3.95, на ничью — 3.90, а на победу «Арсенала» — 1.89.

Наши прогноз и ставка на матч — тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.64. 0