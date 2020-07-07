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    Уедет ли «Ювентус» из Милана с набранными очками?

    «Милан» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.48) и ставки на матч Серии А 7 июля 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Милан» — «Ювентус»
    Криштиану Роналду
    В 31 туре чемпионата Италии «Милан» будет принимать «Ювентус». Игра пройдет на стадионе «Сан-Сиро» 7 июля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Милан» — «Ювентус».
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    Футбол. Италия. Серия А 07 Июля 2020 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 22:45 Ювентус Ювентус
  • Турин
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    Коэффициенты на матч
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  • X
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    «Милан»

    Команда из одноименного города поднялась на шестое место в турнирной таблице с 46 очками в активе. Однако у «Наполи», идущего седьмым, есть игра в запасе и шанс отодвинуть конкурентов от зоны ЛЕ.

    В последних двух встречах чемпионата перед вынужденной паузой «Милан» выступил неудачно. В 25-м туре «россонери» заработали 1 балл в игре с «Фиорентиной» (1:1), а позже они потерпели поражение от «Дженоа» (1:2).

    После возобновления сезона команда Стефано Пиоли сразилась с «Ювентусом» в ответном матче полуфинала Кубка. Встреча завершилась вничью (0:0), но по сумме двух поединков (1:1) дальше прошли туринцы.

    Все прогнозы на Серию А

    В Серии А «Милан» после рестарта успел победить «Лечче» (4:1) и «Рому» (2:0), а позже красно-черные неожиданно потеряли очки в игре со СПАЛом (2:2). В 30-м туре миланцы крупно обыграли «Лацио» (3:0).

    «Ювентус»

    Туринский клуб уверенно чувствует себя на вершине турнирной таблицы с 75 очками в запасе. Теперь «Лацио» эта команда опережает на 7 баллов.

    Возобновление сезона для «Ювентуса» началось с пары матчей в Кубке. После прохода «Милана» благодаря голу на выезде (1:1) «Старая синьора» сразилась с «Наполи» в финале и уступила в серии пенальти (0:0, 4:2).

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    • А в чемпионате Италии после рестарта подопечные Маурицио Сарри исключительно побеждают. В 27-туре Серии А «бьянконери» одержали верх над «Болоньей» (2:0).

    Позже в Турине «Ювентус» покуражился в игре с «Лечче» (3:1). В двух следующих поединках «Старая синьора» переиграла «Дженоа» (3:1) и разнесла «Торино» (4:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Милана» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.50, на ничью — 3.35, а на победу «Ювентуса» — 2.23.

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    Сейчас туринский гранд приближается к очередному скудетто. Однако терять очки команде Сарри еще нельзя. А «Милан» сейчас бьется за еврокубки и будет сражаться в каждой встрече за победу.

    Наши прогноз и ставка — «Ювентус» не проиграет и тотал меньше 2.5 за 2.48. 0

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    «Милан» — «Ювентус». Прогноз (к. 2.48) и ставки на матч Серии А 7 июля 2020 года. Прогноз на «Милан» — «Ювентус». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.48
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