«Блэкберн» — «Лидс». Прогноз (к. 3.70) и ставки на матч Чемпионшипа 4 июля 2020 года

В 40 туре английского Чемпионшипа «Блэкберн» будет принимать «Лидс». Игра пройдет на стадионе «Ивуд Парк» 4 июля. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Блэкберн» — «Лидс».

«Блэкберн»

По итогам 40 туров Чемпионшипа «Блэкберн» занимает 10 место в таблице. Команда имеет 56 очков и отстает на пять баллов от зоны плей-офф за выход в АПЛ.

Тем не менее, трудно поверить, что клуб пробьется в элиту, с учетом ее текущей формы. В семи предыдущих матчах он одержал лишь одну победу.

Что еще более тревожно для болельщиков «Бродяг» — то, что они проиграли в двух прошлых турах. Их обидчиками стали «Уиган» и «Барнсли» (дважды по 0:2).

«Лидс»

«Лидс» активно бьется за первое место с «Вест Бромвичем». За 40 матчей эта команда заработала 75 очков и занимает первую строчку с отрывом в один балл от конкурента и шесть — от зоны плей-офф.

Аккурат перед вынужденной паузой йоркширцы выиграли в пяти встречах Чемпионшипа кряду. Мощная серия стартовала с двух домашних игр против «Бристоль Сити» (1:0) и «Рединга» (1:0).

А вот рестарт сезона команда Бьелсы провалила, уступив «Кардиффу» (0:2). Затем «Павлины» разгромили «Фулхэм» (3:0) и сыграли вничью с «Лутоном» (1:1).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,67, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,50, ничья — в 3,75.

Рекомендуем ставить на то, что «Лидс» выиграет, и обе команды забьют за 3,70. 0