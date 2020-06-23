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    Добудет ли «Лестер» 3 очка в родных стенах?

    «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч АПЛ 23 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
    Джейми Варди
    В 31 туре английской Премьер-лиги «Лестер» будет принимать «Брайтон». Игра пройдет на стадионе «Кинг Пауэр» 23 июня. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 23 Июня 2020 года
    Лестер
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    •  Лестер 20:00 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 4.90
  • Ставка!
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    «Лестер»

    Представители одноименного города в графстве Лестершир находятся на третьем месте в таблице. За 30 матчей команда завоевала 54 балла.

    Перед паузой «Лестер» был уставшим, из-за чего страдали результаты. Из Кубка лиги «Лестер» вылетел от «Астон Виллы» по сумме двух встреч (2:3), а затем в чемпионате были две ничьи и два поражения.

    Миром подопечные Брендана Роджерса разошлись с «Челси» (2:2) и «Вулверхэмптоном» (0:0), а проиграли они «Ман Сити» (0:1) и «Норвичу» (0:1).

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    Затем «Лестер» одолел «Бирмингем» в 1/8 финала Кубка Англии, а после рестарта сезона он разбил «Астон Виллу» (4:0) и сыграл вничью с «Уотфордом» (1:1).

    «Брайтон»

    В турнирной таблице Премьер-лиги команда из одноименного города занимает 15 место. За 30 матчей она заработала 32 очка, обеспечив отрыв от красной зоны на 5 пунктов.

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    • После вылета из Кубка Англии от «Шеффилд Уэнсдей» 4 февраля (0:1) «Брайтон» провел 8 поединков в АПЛ до паузы. Ни в одном из них подопечные Грэма Поттера не выиграли.

    Сперва «чайки» уступили «Эвертону» (0:1), сыграли вничью с «Астон Виллой» (1:1) и влетели «Борнмуту» (1:3), а затем они трижды заработали по баллу. В тех поединках «Альбион» расписал мировую с «Вест Хэмом» (3:3), «Уотфордом» (1:1) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

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    Перед самой паузой «Брайтон» потерпел поражение от «Кристал Пэлас» и в очередной раз скатал вничью с «Вулверхэмптоном» (0:0). Рестарт сезона команда Поттера начала с победы над «Арсеналом» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Лестера» в игре 31-го тура АПЛ оценивается в 1.73, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.85, а на победу «Брайтона» — 5.10.

    Наши прогноз и ставка — победа «Лестера» с коэффициентом 1.73. 0

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