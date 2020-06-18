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    «Реал» — «Валенсия». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 18 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» — «Валенсия»
    «Реал»
    В четверг, 18 июня, «Реал» на своем поле примет «Валенсию» в рамках 29-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на арене «Альфредо ди Стефано», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Реал» — «Валенсия».
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    Футбол. Испания. Примера 18 Июня 2020 года
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    «Реал»

    Перед уходом на карантин подопечные Зинедина Зидана в конце февраля потерпели домашнее поражение от «Манчестер Сити» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Затем мадридцы на «Сантьяго Бернабеу» обыграли «Барселону» (2:0), а в последнем матче перед паузой уступили на выезде «Бетису» (1:2), пропустив в концовке.

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    Вернулись после трехмесячного перерыва «сливочные» уверенной домашней победой над «Эйбаром» (3:1), трижды забив до перерыва и пропустив один мяч во втором тайме.

    После 28 туров Примеры «Реал» с 59 очками на 2-м месте, на 5 баллов отставая от «Барсы», которая свой матч уже сыграла.

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    • Разница мячей 52-20, 14 голов забил Карим Бензема, еще 6 — Серхио Рамос. Матч пропустит травмированный Лука Йович.

    «Валенсия»

    Перед приостановкой сезона команда в конце февраля победила на своем поле «Бетис» (2:1), прервав пятиматчевую безвыигрышную серию.

    В марте левантийцы успели провести еще один поединок в испанском первенстве, в котором сыграли вничью с «Алавесом» (1:1) в гостях.

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    • Перед самым перерывом клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Аталанте» со счетом 4:8 по сумме двух встреч.

    После паузы в чемпионате «Валенсия» на своем поле сыграла вничью в дерби с «Леванте» (1:1), открыв счет на 89-й минуте и пропустив на 90-й.

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    После 28 туров Примеры «Валенсия» с 43 очками на 8-м месте. Разница мячей 39-40, 9 голов забил Макси Гомес, еще 8 — Даниэль Парехо.

    В первом круге «Валенсия» на своем поле сыграла вничью с «Реалом» (1:1), в январе команды сыграли в полуфинале Суперкубка Испании — «Реал» победил 3:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Реала» — 1.40, победа «Валенсия» — 7.25, ничья в основное время — 5.0.

    Мадридцы уверенно вернулись после перерыва, они преследуют «Барселону» и можно прогнозировать, что они победят на своем поле.

    Можно ожидать результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.50 и «Обе забьют» за 1.75. 0

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