«РБ Лейпциг» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 июня 2020 года

В среду, 17 июня, «РБ Лейпциг» на своем стадионе «Ред Булл Арена» сыграет с «Фортуной» из Дюссельдорфа в 32-м туре чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Фортуна».

«РБ Лейпциг»

За три тура до завершения первенства «РБ Лейпциг» расположился с 62 очками на третьей позиции. В случае победы в предстоящем матче «быки» почти забронируют себе место в ЛЧ на следующий сезон.

После рестарта чемпионата «красно-белые» провели шесть встреч, где чередовали домашние ничейные результаты с выездными победами, забив за этот период 15 мячей.

В своем последнем проведенном поединке коллектив в гостях смог переиграть «Хоффенхайм» со счетом 2:0, а туром ранее в родных стенах не смог одолеть аутсайдера «Падерборн» — 1:1.

На своей территории «РБ Лейпциг» уступил лишь раз за 15 игр, семь матчей выиграл и столько же поединков завершил мировыми исходами, разница мячей — 36:17. Отметим, что дома «быки» не могут победить в четырех последних встречах.

«Фортуна»

«Фортуна» ведет в этом чемпионате борьбу за выживание. На данный момент она идет в зоне переходных матчей, на 16 месте, но прямой вылет опережает только по разнице мячей, а безопасная строка находится на расстоянии трех пунктов.

Дюссельдорфцы после возобновления первенства смогли выиграть лишь в одной игре, переиграв три тура тому назад на своей территории кризисный «Шальке» — 2:1.

Еще три матча команда закончила ничейными исходами и дважды проиграла. В своем последнем сыгранном поединке она в домашнем матче потерпела фиаско от «Боруссии» Д (0:1).

Все прогнозы на футбол

В 15 выездных встречах текущего сезона «Фортуна» праздновала только две виктории, пять раз сыграла вничью и восемь игр проиграла, разница мячей — 16:34.

В первом круге «РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну» на ее арене (3:0), в прошлом сезоне в Лейпциге коллективы поделили очки (1:1), а в Дюссельдорфе верх взяли «быки» — 4:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лепцига» предлагают — 2.35.

На викторию «Фортуны» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

Прогнозируем, что «РБ Лейпциг» сможет прервать ничейную домашнюю серию, обыграв уверенно дома претендента на вылет и добудет билет в ЛЧ. 0