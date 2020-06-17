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    «РБ Лейпциг» прервет домашнюю ничейную чехарду?

    «РБ Лейпциг» — «Фортуна». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч чемпионата Германии по футболу 17 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Фортуна»
    Марсель Забитцер
    В среду, 17 июня, «РБ Лейпциг» на своем стадионе «Ред Булл Арена» сыграет с «Фортуной» из Дюссельдорфа в 32-м туре чемпионата Германии. Начало игры — в 21:30 по мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Фортуна».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 17 Июня 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 21:30 Фортуна Фортуна
  • Дюссельдорф
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.20
  • X
  • 7.30
  • 2
  • 14.00
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    «РБ Лейпциг»

    За три тура до завершения первенства «РБ Лейпциг» расположился с 62 очками на третьей позиции. В случае победы в предстоящем матче «быки» почти забронируют себе место в ЛЧ на следующий сезон.

    После рестарта чемпионата «красно-белые» провели шесть встреч, где чередовали домашние ничейные результаты с выездными победами, забив за этот период 15 мячей.

    В своем последнем проведенном поединке коллектив в гостях смог переиграть «Хоффенхайм» со счетом 2:0, а туром ранее в родных стенах не смог одолеть аутсайдера «Падерборн» — 1:1.

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  • 10/06/2020

    • На своей территории «РБ Лейпциг» уступил лишь раз за 15 игр, семь матчей выиграл и столько же поединков завершил мировыми исходами, разница мячей — 36:17. Отметим, что дома «быки» не могут победить в четырех последних встречах.

    «Фортуна»

    «Фортуна» ведет в этом чемпионате борьбу за выживание. На данный момент она идет в зоне переходных матчей, на 16 месте, но прямой вылет опережает только по разнице мячей, а безопасная строка находится на расстоянии трех пунктов.

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    • Дюссельдорфцы после возобновления первенства смогли выиграть лишь в одной игре, переиграв три тура тому назад на своей территории кризисный «Шальке» — 2:1.

    Еще три матча команда закончила ничейными исходами и дважды проиграла. В своем последнем сыгранном поединке она в домашнем матче потерпела фиаско от «Боруссии» Д (0:1).

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    В 15 выездных встречах текущего сезона «Фортуна» праздновала только две виктории, пять раз сыграла вничью и восемь игр проиграла, разница мячей — 16:34.

    В первом круге «РБ Лейпциг» разгромил «Фортуну» на ее арене (3:0), в прошлом сезоне в Лейпциге коллективы поделили очки (1:1), а в Дюссельдорфе верх взяли «быки» — 4:0.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лепцига» предлагают — 2.35.

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    На викторию «Фортуны» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.60.

    Прогнозируем, что «РБ Лейпциг» сможет прервать ничейную домашнюю серию, обыграв уверенно дома претендента на вылет и добудет билет в ЛЧ. 0

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