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    Как завершится центральный матч тура в УПЛ?

    «Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч 26-го тура УПЛ 13 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — «Динамо» Киев
    Джоель Абу Ханна, «Заря»
    В 26-м туре Украинской Премьер-лиги «Заря» будет принимать «Динамо». Матч пройдет на «Славутич Арене» в Запорожье 13 июня. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Заря» — «Динамо» Киев.

    «Заря»

    «Заря» под руководством Виктора Скрипника в этом сезоне ведет борьбу за второе место в УПЛ и попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

    Луганский клуб, который домашние матчи проводит в Запорожье, после 25 туров набрал 49 очков и занимает второе место в таблице УПЛ. От лидирующего «Шахтера» «Заря» уже безнадежно отстала — на 16 очков.

    В то же время «Динамо» Киев луганчане опережают только по дополнительным показателям, а «Десну», которая идет четвертой — всего на 3 очка.

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    После возобновления сезона «Заря» провела два матча в топ-шестерке УПЛ. Сперва уступила «Александрии» (0:1), а затем с тем же счетом обыграла «Колос» (1:0).

    Интересно, что четыре последних и пять из шести последних матчей с участием «Зари» завершились со счетом 1:0.

    В текущем чемпионате «Заря» забила 41 гол, а пропустила 19. Меньше пропускает только «Шахтер» (18).

    «Динамо» Киев

    «Динамо» в этом розыгрыше УПЛ довольно быстро выпало из борьбы за титул, далеко отпустив «Шахтер». Теперь команда Алексея Михайличенко довольствуется лишь борьбой за медали.

    После 25 туров в активе у киевлян 49 очков. Они занимают третье место в таблице УПЛ, уступая «Заре» по дополнительным показателям. В то же время идущую четвертой «Десну» «Динамо» опережает на 3 очка.

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    Возобновление сезона началось для «Динамо» с матча против «Шахтера», в котором киевляне проиграли со счетом 1:3. Затем «Динамо» в некоторой степени реабилитировалось, разбив «Александрию» — 5:1.

    У «Динамо» в текущем чемпионате 51 забитый гол и 22 пропущенных. По пропущенным команда только четвертая в УПЛ.

    Прогноз

    На победу «Зари» букмекеры дают коэффициент 3,80, на ничью — 3,35, а на победу «Динамо» — 2,04.

    На первом этапе УПЛ, до разделения команд на шестерки, «Заря» и «Динамо» встречались дважды. В первом круге команды сыграли вничью в Запорожье — 2:2, а во втором «Заря» выиграла на выезде со счетом 2:1.

    Наш прогноз на матч — «Заря» не проиграет с коэффициентом 1,78.

    Также можно поставить на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,73. 0

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