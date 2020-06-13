«Заря» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки на матч 26-го тура УПЛ 13 июня 2020 года

В 26-м туре Украинской Премьер-лиги «Заря» будет принимать «Динамо». Матч пройдет на «Славутич Арене» в Запорожье 13 июня. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Заря» — «Динамо» Киев.

«Заря»

«Заря» под руководством Виктора Скрипника в этом сезоне ведет борьбу за второе место в УПЛ и попадание в квалификацию Лиги чемпионов.

Луганский клуб, который домашние матчи проводит в Запорожье, после 25 туров набрал 49 очков и занимает второе место в таблице УПЛ. От лидирующего «Шахтера» «Заря» уже безнадежно отстала — на 16 очков.

В то же время «Динамо» Киев луганчане опережают только по дополнительным показателям, а «Десну», которая идет четвертой — всего на 3 очка.

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После возобновления сезона «Заря» провела два матча в топ-шестерке УПЛ. Сперва уступила «Александрии» (0:1), а затем с тем же счетом обыграла «Колос» (1:0).

Интересно, что четыре последних и пять из шести последних матчей с участием «Зари» завершились со счетом 1:0.

В текущем чемпионате «Заря» забила 41 гол, а пропустила 19. Меньше пропускает только «Шахтер» (18).

«Динамо» Киев

«Динамо» в этом розыгрыше УПЛ довольно быстро выпало из борьбы за титул, далеко отпустив «Шахтер». Теперь команда Алексея Михайличенко довольствуется лишь борьбой за медали.

После 25 туров в активе у киевлян 49 очков. Они занимают третье место в таблице УПЛ, уступая «Заре» по дополнительным показателям. В то же время идущую четвертой «Десну» «Динамо» опережает на 3 очка.

Возобновление сезона началось для «Динамо» с матча против «Шахтера», в котором киевляне проиграли со счетом 1:3. Затем «Динамо» в некоторой степени реабилитировалось, разбив «Александрию» — 5:1.

У «Динамо» в текущем чемпионате 51 забитый гол и 22 пропущенных. По пропущенным команда только четвертая в УПЛ.

Прогноз

На победу «Зари» букмекеры дают коэффициент 3,80, на ничью — 3,35, а на победу «Динамо» — 2,04.

На первом этапе УПЛ, до разделения команд на шестерки, «Заря» и «Динамо» встречались дважды. В первом круге команды сыграли вничью в Запорожье — 2:2, а во втором «Заря» выиграла на выезде со счетом 2:1.

Наш прогноз на матч — «Заря» не проиграет с коэффициентом 1,78.

Также можно поставить на тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,73. 0