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    Кто выиграет левантийское дерби?

    «Валенсия» — «Леванте». Прогноз (к. 3.00) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 12 июня 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Леванте»
    «Леванте» на восемь очков опережает зону вылета
    В четверг, 12 июня, «Валенсия» на своем поле примет «Леванте» в рамках 28-го тура испанской Примеры. Дерби, которое пройдет на «Месталье», начнется в 23:00 по московскому времени. Прогноз на «Валенсия» — «Леванте».
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    Футбол. Испания. Примера 12 Июня 2020 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 23:00 Леванте Леванте
  • Валенсия
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    «Валенсия»

    «Валенсия» расположилась на седьмой строчке в турнирной таблице испанской Примеры с 42 баллами. На счету «летучих мышей» 11 побед, девять ничьих и семь поражений в 27 проведенных встречах.

    Перед приостановкой сезона команда в феврале обыграла «Сельту» (1:0), «Бетис» (2:1) и поделила очки с «Атлетико» (2:2). Также она крупно проиграла «Хетафе» (0:3) и «Реал Сосьедаду» (0:3).

    В марте левантийцы успели провести еще один поединок в испанском первенстве, в котором сыграли вничью с «Алавесом» (1:1) в гостях.

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    Перед самым перерывом клуб вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Аталанте» со счетом 4:8 по сумме двух встреч.

    «Леванте»

    «Леванте» с 33 очками расположился на 13-й позиции в турнирной таблице Примеры. У коллектива преимущество в восемь баллов над зоной вылета.

    До прошлого тура «Лягушки» в пяти встречах чередовали выигрышные домашние поединки с проигрышными выездными играми.

    На своей арене они одолели 2:0 «Леганес» и 1:0 мадридский «Реал». Поражения состоялись в гостях от «Барселоны» и «Вильярреала» (по 1:2), а также от «Эйбара» (0:3).

    Тем не менее, непосредственно перед паузой клуб сыграл вничью с «Гранадой» (1:1) в домашних стенах.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,70, тогда как успех гостей оценивается в 4,40, ничья — в 4,20.

    Рекомендуем ставить на то, что «Валенсия» выиграет, и обе команды забьют за 3,00. 0

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