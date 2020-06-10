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    «Легия» без проблем пройдет «Арку»?

    «Легия» Варшава — «Арка» Гдыня. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч чемпионата Польши по футболу 10 июня 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Легия
    Прогноз и ставки на «Легия» Варшава — «Арка» Гдыня
    Томаш Пекгарт
    10 июня «Легия» в Варшаве примет «Арку». Поединок чешской Премьер-лиги начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Легия» Варшава — «Арка» Гдыня.

    «Легия» Варшава

    «Легия» является одной из самых титулованных команд чемпионата. В этом сезоне команда снова идет на золотые медали. Она занимает первое место с 57 очками. В 8 пунктах находится ближайший преследователь «Пяст».

    Команда одержала три победы подряд и всего 18 в 28 турах. Выйдя с перерыва «Легия» обыграла «Медзь» 1:3 в Кубке Польши, затем выиграла у «Леха» 0:1. В прошлом туре коллектив был сильнее «Вислы» (1:3).

    Отметим, что «армейцы» выиграли 5 из 6 последних поединков Премьер-лиги. Вдобавок команда является лучшей по количеству забитых голов. Их у нее 58.

    «Арка» Гдыня

    «Арка» занимает 15 строчку. Ей предстоит борьба за выживание. В целом у коллектива есть шансы получить прописку в высшем дивизионе на следующий сезон.

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    • Гости даже выиграли в прошлом туре у «Шленска» со счетом 2:1. Ранее «владыки севера» провели очень результативный матч с «Лехией» Гданьск, уступив с результатом 4:3.

    Все прогнозы на футбол

    «Арковцы» проиграли половину матчей чемпионата. На их счету 14 поражений и в два раза меньше побед. «Арка» выиграла только один поединок из пяти последних, так что удача приходит к гостям не очень часто.

    Прогноз и ставки

    1.22 и 15.0 — от «Арки» не ждут сенсации. Даже ничья маловероятна — букмекеры дают на нее 6.10.

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    «Легия» явно сильнее своего оппонента. Статус команды сам о себе говорит. При этом хозяева были сильнее в двух последних встречах — 0:1 и 1:2.

    Наша ставка на этот матч — фора 1 (-1.5). Коэффициент на такой исход составляет 1.71. 0

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