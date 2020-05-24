«Таммека» — «Калев Таллин». Прогноз (к. 2.60) и ставки на матч чемпионата Эстонии по футболу 24 мая 2020 года

В воскресенье, 24 мая, «Таммека» на своем поле сыграет с «Калев Таллин» в третьем туре чемпионата Эстонии по футболу. Встреча начнется в 13:00 по мск. Прогноз на «Таммека» — «Калев Таллин».

«Таммека»

В прошлом сезоне «Таммека» показала себя середняком чемпионата Эстонии. По итогам предыдущего розыгрыша коллектив занял пятое место.

В новом сезоне команда знает только одну победу в чемпионате. В первом туре ей удалось победить дома «Тулевик» (2:1).

В еще одном поединке национального первенства клуб сыграл вничью с «Флорой» (0:0). Тем не менее, от той же «Флоры» он вылетел в кубке страны после поражения 0:3.

«Калев Таллин»

Прошлая кампания едва не завершилась печально для «Калев Таллина». По его итогам клуб только на один балл опередил зону плей-офф за право остаться в элите.

Нынешний сезон складывается для команды также не малоудачно. Пока что у нее нет побед в национальном чемпионате.

В первых двух турах коллектив разгромно проиграл «Паиде» (1:8) и сыграл вничью с «Трансом Нарвой» (1:1). И только в кубке страны ему удалось выиграть у «Хелиос Выру» (6:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев, коэффициент на победу которых равен 1,17. Успех гостей оценивается в 13,00, ничья — в 6,00.

Рекомендуем ставить на то, что «Таммека» выиграет, и обе команды забьют за 2,60. 0