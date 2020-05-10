«Тайчун Футуро» — «Тайпауэр». Прогноз и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года

В воскресенье, 10 мая, «Тайчун Футуро» на своем поле примет «Тайпауэр» в рамках пятого тура чемпионата Тайваня. Встреча, которая пройдет в третьем по численности населения городе Тайваня, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Тайчун Футуро» — «Тайпауэр».

«Тайчун Футуро»

«Тайчун Футуро» начал новый сезон с минимальной победы над «Тайвань Стил» (1:0), но затем дважды подряд сыграл вничью, поделив очки с «Тайбэй Татун» (2:2) и «Хан Юэнь» (1:1).

В четвертом туре подопечные Тосиаки Имаи одолели «Университет Тайваня» (2:1).

Набрав 8 очков, «Тайчун Футуро» расположился на третьей строчке в турнирной таблице местной Премьер-лиги.

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Отметим, что у «Тайчун Футуро» японский тренер и много футболистов из этой страны.

«Тайпауэр»

«Тайпауэр» — единоличный лидер тайваньского первенства после четырех сыгранных туров.

«Южные правители» одержали четыре победы и набрали максимально возможное количество очков — 12.

На счету «Тайпауэра» победы над «Ред Лайонс» (6:1), «Университетом Мин Чуан» (2:0), «Тайвань Стил» (1:0) и «Тайбэй Татун» (3:2).

Состав «Тайпауэра» на 100 процентов укомплектован игроками из Тайваня.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тайпауэра» — 2.22, победа «Тайчун Футуро» — 2.65, ничья — 3.70.

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«Южные правители» действительно порадовали успешным стартом в сезоне 2020 года, выиграв все четыре матча.

Но, если присмотреться к результатам, то убедительной вышла лишь победа над явным аутсайдером первенства, тогда как за остальные очки пришлось серьезно бороться.

Футболисты «Футуро» еще не проигрывали в этом сезоне и, как нам кажется, у них есть все шансы продлить свою серию. Наш прогноз — «победа "Тайчун Футуро" с форой 0» за 2.05.

Также ждем от лидеров результативной игры. Можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 3» за 1.95. 0