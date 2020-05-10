«Тайчун Футуро» — «Тайпауэр». Прогноз и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года

«Тайчун Футуро»
«Тайчун Футуро» начал новый сезон с минимальной победы над «Тайвань Стил» (1:0), но затем дважды подряд сыграл вничью, поделив очки с «Тайбэй Татун» (2:2) и «Хан Юэнь» (1:1).
В четвертом туре подопечные Тосиаки Имаи одолели «Университет Тайваня» (2:1).
Набрав 8 очков, «Тайчун Футуро» расположился на третьей строчке в турнирной таблице местной Премьер-лиги.
Отметим, что у «Тайчун Футуро» японский тренер и много футболистов из этой страны.
«Тайпауэр»
«Тайпауэр» — единоличный лидер тайваньского первенства после четырех сыгранных туров.
«Южные правители» одержали четыре победы и набрали максимально возможное количество очков — 12.
На счету «Тайпауэра» победы над «Ред Лайонс» (6:1), «Университетом Мин Чуан» (2:0), «Тайвань Стил» (1:0) и «Тайбэй Татун» (3:2).
Состав «Тайпауэра» на 100 процентов укомплектован игроками из Тайваня.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тайпауэра» — 2.22, победа «Тайчун Футуро» — 2.65, ничья — 3.70.
«Южные правители» действительно порадовали успешным стартом в сезоне 2020 года, выиграв все четыре матча.
Но, если присмотреться к результатам, то убедительной вышла лишь победа над явным аутсайдером первенства, тогда как за остальные очки пришлось серьезно бороться.
Футболисты «Футуро» еще не проигрывали в этом сезоне и, как нам кажется, у них есть все шансы продлить свою серию. Наш прогноз — «победа "Тайчун Футуро" с форой 0» за 2.05.
Также ждем от лидеров результативной игры. Можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 3» за 1.95. 0