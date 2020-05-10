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    Продлит ли лидер чемпионата Тайваня свою победную серию?

    «Тайчун Футуро» — «Тайпауэр». Прогноз и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Тайвань. Премьер-лига Прогнозы на Футбол Тайваня
    Прогноз на «Тайчун Футуро» — «Тайпауэр»
    Футболисты «Тайпауэра»
    В воскресенье, 10 мая, «Тайчун Футуро» на своем поле примет «Тайпауэр» в рамках пятого тура чемпионата Тайваня. Встреча, которая пройдет в третьем по численности населения городе Тайваня, начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Тайчун Футуро» — «Тайпауэр».

    «Тайчун Футуро»

    «Тайчун Футуро» начал новый сезон с минимальной победы над «Тайвань Стил» (1:0), но затем дважды подряд сыграл вничью, поделив очки с «Тайбэй Татун» (2:2) и «Хан Юэнь» (1:1).

    В четвертом туре подопечные Тосиаки Имаи одолели «Университет Тайваня» (2:1).

    Набрав 8 очков, «Тайчун Футуро» расположился на третьей строчке в турнирной таблице местной Премьер-лиги.

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    Отметим, что у «Тайчун Футуро» японский тренер и много футболистов из этой страны.

    «Тайпауэр»

    «Тайпауэр» — единоличный лидер тайваньского первенства после четырех сыгранных туров.

    «Южные правители» одержали четыре победы и набрали максимально возможное количество очков — 12.

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    На счету «Тайпауэра» победы над «Ред Лайонс» (6:1), «Университетом Мин Чуан» (2:0), «Тайвань Стил» (1:0) и «Тайбэй Татун» (3:2).

    Состав «Тайпауэра» на 100 процентов укомплектован игроками из Тайваня.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Тайпауэра» — 2.22, победа «Тайчун Футуро» — 2.65, ничья — 3.70.

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    «Южные правители» действительно порадовали успешным стартом в сезоне 2020 года, выиграв все четыре матча.

    Но, если присмотреться к результатам, то убедительной вышла лишь победа над явным аутсайдером первенства, тогда как за остальные очки пришлось серьезно бороться.

    Футболисты «Футуро» еще не проигрывали в этом сезоне и, как нам кажется, у них есть все шансы продлить свою серию. Наш прогноз — «победа "Тайчун Футуро" с форой 0» за 2.05.

    Также ждем от лидеров результативной игры. Можно присмотреться к ставке «тотал голов больше 3» за 1.95. 0

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    «Тайчун Футуро» — «Тайпауэр». Прогноз и ставки на матч чемпионата Тайваня по футболу 10 мая 2020 года. Прогноз на «Тайчун Футуро» — «Тайпауэр». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.05
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