«Энергетик-БГУ» — «Городея». Прогноз (к. 1.71) и ставки на чемпионата Белоруссии по футболу 16 апреля 2020 года

В 5 туре белорусской Высшей лиги «Энергетик-БГУ» на своем поле встретится с «Городеей». Матч состоится 16 апреля. Начало в 17:30 по мск. Прогноз на «Энергетик-БГУ» — «Городея».

«Энергетик-БГУ»

Для хозяев начало нынешнего сезона проходит очень удачно. После четырех туров команда занимает второе место с 9 очками, отставая от лидера турнира только из-за результата очной встречи. В прошлом туре «Энергетик-БГУ» проиграл на выезде «Торпедо-БелАЗу» со счетом 2:0.

Это было первое поражение для клуба в нынешнем розыгрыше Высшей лиги. Ранее коллектив три раза подряд праздновал победу. «Энергетик» «всухую» обыграл «Минск» (2:0). Также была уверенная победа над БАТЭ с результатом 3:1 и выездная «виктория» над «Рухом» (0:1).

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Команда является одной из лучших по статистике домашних выступлений, занимая первое место в чемпионате — две победы в двух играх. За две игры дома «энергетики» пропустили один гол, забив при этом пять.

«Городея»

Гости начали с двух поражений подряд. Они проиграли 1:0 «Витебску», а также дома уступили 0:2 «Шахтеру» из Солигорска.

После этой неутешительной серии «Городея» взяла 6 очков в двух матчах первенства. Сначала команда на выезде с минимальным счетом обыграла «Белшину» (0:1). Затем «сахарники» взяли три пункта в домашней встрече с минским «Динамо» (1:0).

Таким образом, «Городея» имеет 6 набранных баллов и занимает 9 место в турнирной таблице. У «зеленых» отрицательная разница голов — 2 забитых и 3 пропущенных.

Четыре матча с участием команды в чемпионате Белоруссии подряд были «низовыми». Забивалось не более двух голов.

Прогноз и ставки

Хозяева набрали неплохую форму несмотря на поражение в прошлом туре. Гости тоже начали исправлять ситуацию. Мы ожидаем упорную борьбу, учитывая, что у обеих команд последние встречи завершались с тоталом меньше 2.5.

Котировки на этот поединок следующие: 1.83 на победу первых, 4.50 на победу вторых и 3.55 на ничью.

В четырех очных дуэлях счет был очень скромным — 1:0, 0:0, 0:1 и 1:0. В прошлый раз у себя дома «Городея» выиграла. Судя по последним результатам, второй команде турнира легко не будет. Предлагаем поставить на «тотал меньше 2.5» за 1.71. 0