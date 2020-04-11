«Истаравшан» — «Куктош». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч чемпионата Таджикистана по футболу 11 апреля 2020 года

В субботу, 11 апреля, во втором туре чемпионата Таджикистана по футболу «Истаравшаном» на своем поле сыграет с «Куктошем». Начало — в 14:00 по мск. Прогноз на «Истаравшан» — «Куктош».

«Истаравшан»

«Истаравшан» финишировал в прошлом чемпионате Таджикистана на пятой позиции среди восьми участников, набрав 27 очков в 21 поединке.

Команда выиграла в минувшем первенстве восьми игр, трижды она сыграла вничью и десять матчей проиграла, разница забитых-пропущенных составила 24:32.

11 домашних встреч прошедшего чемпионата принесли «львам» шесть победных результатов, две игры они закончили мировыми и трижды проиграли, разница мячей — 16:11.

Стартовая игра текущего первенства принесла истаравшанцам выездное поражение от «Хатлона» со счетом 1:2. «Истаравшан» забил в дебюте игры, но во втором тайме пропустил дважды, решающий гол был забит им уже в компенсированное время.

«Куктош»

«Куктош» закончил прошлое первенстве на шестом месте. В 21 поединке было набрано 27 очков, что на три больше, чем у ближайшего преследователя.

Дружина из Рудаки в минувшем чемпионате добыла семь выигрышных результатов, шесть матчей закончила мировыми исходами и восемь встреч проиграла, разница мячей — 31:36.

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В сезоне-2019 «красно-синие» на выезде выиграли только две игры из десяти, четыре поединка были мировыми и столько же встреч проигрышными, отношение забитых-пропущенных — 11:16.

В первом туре этого чемпионата «Куктош» в родных стенах поделил очки с «Регар-ТадАЗ» (0:0). Этой мировой «рысаки» продлили свою беспроигрышную серию до четырех матчей, где было по две виктории и ничьи.

В минувшем первенстве команды провели между собой три игры. На поле «Истаравшана» раз победили хозяева (3:0) и была ничья (0:0), в Рудаки победил «Куктош» — 3:1.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Истаравшан» предлагают — 1.90.

На викторию «Куктоша» дают — 3.70, ничья оценена — в 3.50.

«Истаравшан» только считанные секунды не позволили набрать очки в прошлом туре. На своей арене «львы» должны набрать первые баллы в этом чемпионате, скорее всего, они возьмут их по максимуму. Наши прогноз и ставка на эту встречу: победа «Истаравшана». 0