«Дирианген» — «Чинандега». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Примера Никарагуа 9 апреля 2020 года

В 15 туре никарагуанской Лиги Примера «Дирианген» примет на своем поле «Чинандегу». Матч состоится 9 апреля. Старт намечен на 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Дирианген» — «Чинандега».

«Дирианген»

Клуб занимает третье место после 14 туров чемпионата. На счету хозяев 8 побед и всего 3 поражения с начала сезона, так что результаты у команды очень даже хорошие.

Два из трех поражений сезона «Дирианген» потерпел в последних трех поединках. Команда проиграла «Ювентусу» Манагуа со счетом 3:0 в прошлом туре. Также было фиаско два тура назад от команды «Манагуа» (2:1).

В перерыве между этими неудачами «Дирианген» обыграл «Вальтер Ферретти» с минимальным перевесом (2:1).

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Стоит отметить, что коллектив имеет хорошую домашнюю статистику. «Дирианген» выиграл 5 из 7 домашних поединков и проиграл всего один раз. При этом сейчас команда имеет 3-матчевую победную серию на своем поле, пропустив только один мяч за этот период.

«Чинандега»

«Чинандега» замыкает зону плей-офф. Сейчас клуб имеет 18 очков и занимает 6 место. «Ювентус» Манагуа всего в двух пунктах, поэтому в случае поражения гости могут лишится шестой строчки.

У команды отрицательная разница голов — 15 забитых и 20 пропущенных. Также она имеет 6 поражений в этом сезоне и 5 побед.

«Чинандега» выиграла два последних матча. Она разгромила со счетом 4:0 «Ювентус» Манагуа и с минимальным результатом обыграла «Халапу» (0:1). До этого коллектив с разгромным счетом проиграл «Вальтер Ферретти» (7:0).

В гостях из 7 поединков команда выиграла только один, проиграв при этом в четырех. На счету «Чинандеги» лишь четыре гола в чужих стенах. Три из пяти выездных матчей турнира команда проиграла.

Прогноз и ставка

«Дирианген» имеет более позитивную статистику в отличие от соперника. Хотя хозяева в последнее время часто проигрывали, тогда как гости наоборот выиграли два раза подряд.

Как бы там ни было, но коэффициенты сильно различаются — 1.33 на первых и 7.00 на вторых.

«Дирианген» выиграл два последних очных матча — 0:1 и 0:2. В трех играх подряд забивалось не более двух голов. Однако в прошлом домашнем матче с «Чинандегой» команда проиграла 0:1.

Наш вариант для ставки — тотал меньше 3.0. Коэффициент составляет 1.69. 0