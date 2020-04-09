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    «Дирианген» и «Чинандега» снова сыграют на «низах»?

    «Дирианген» — «Чинандега». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги Примера Никарагуа 9 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа Прогнозы на Футбол Никарагуа
    Прогноз на «Дирианген» — «Чинандега»
    «Дирианген»
    В 15 туре никарагуанской Лиги Примера «Дирианген» примет на своем поле «Чинандегу». Матч состоится 9 апреля. Старт намечен на 03:00 по московскому времени. Прогноз на «Дирианген» — «Чинандега».
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    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 09 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.28
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 9.50
  • Ставка!
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    «Дирианген»

    Клуб занимает третье место после 14 туров чемпионата. На счету хозяев 8 побед и всего 3 поражения с начала сезона, так что результаты у команды очень даже хорошие.

    Два из трех поражений сезона «Дирианген» потерпел в последних трех поединках. Команда проиграла «Ювентусу» Манагуа со счетом 3:0 в прошлом туре. Также было фиаско два тура назад от команды «Манагуа» (2:1).

    В перерыве между этими неудачами «Дирианген» обыграл «Вальтер Ферретти» с минимальным перевесом (2:1).

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    Стоит отметить, что коллектив имеет хорошую домашнюю статистику. «Дирианген» выиграл 5 из 7 домашних поединков и проиграл всего один раз. При этом сейчас команда имеет 3-матчевую победную серию на своем поле, пропустив только один мяч за этот период.

    «Чинандега»

    «Чинандега» замыкает зону плей-офф. Сейчас клуб имеет 18 очков и занимает 6 место. «Ювентус» Манагуа всего в двух пунктах, поэтому в случае поражения гости могут лишится шестой строчки.

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    • У команды отрицательная разница голов — 15 забитых и 20 пропущенных. Также она имеет 6 поражений в этом сезоне и 5 побед.

    «Чинандега» выиграла два последних матча. Она разгромила со счетом 4:0 «Ювентус» Манагуа и с минимальным результатом обыграла «Халапу» (0:1). До этого коллектив с разгромным счетом проиграл «Вальтер Ферретти» (7:0).

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    • В гостях из 7 поединков команда выиграла только один, проиграв при этом в четырех. На счету «Чинандеги» лишь четыре гола в чужих стенах. Три из пяти выездных матчей турнира команда проиграла.

    Прогноз и ставка

    «Дирианген» имеет более позитивную статистику в отличие от соперника. Хотя хозяева в последнее время часто проигрывали, тогда как гости наоборот выиграли два раза подряд.

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    Как бы там ни было, но коэффициенты сильно различаются — 1.33 на первых и 7.00 на вторых.

    «Дирианген» выиграл два последних очных матча — 0:1 и 0:2. В трех играх подряд забивалось не более двух голов. Однако в прошлом домашнем матче с «Чинандегой» команда проиграла 0:1.

    Наш вариант для ставки — тотал меньше 3.0. Коэффициент составляет 1.69. 0

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