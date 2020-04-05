КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хабиб НурмагомедовСтрасти по Хабибу. «Проклятый поединок» с Фергюсоном сорвался в пятый раз «Ливерпулю» осталось дважды победить для чемпионстваЖизнь после коронавируса. С чем столкнутся ведущие клубы АПЛ Андреас МеллерДве подачи и 16 секунд на гол. Как в 1997 «Боруссия» Д мстила «Ювентусу»?
  • 17:41
    • АПЛ отложила продолжение сезона на неопределенный срок
  • 23:01
    • Чеферин: Бельгия и те, кто хотят завершить сезон, ставят под угрозу свое участие в еврокубках
  • 22:54
    • ФИФА рекомендовала перенести все июньские матчи сборных
  • 21:59
    • «Зенит» ведет переговоры о сокращении зарплат игрокам и тренерам
  • 21:37
    • Дзюба: Призывы аннулировать сезон — это подло и некрасиво
  • 18:14
    • Прядкин: Сезон может возобновиться с первых чисел июня вплоть до середины июля
  • 14:13
    • Игуаин может вернуться в Аргентину
    Все новости спорта

    «Манагуа» продолжит свою беспроигрышную серию?

    «Реал Мадрис» — «Манагуа». Прогноз (к 1.58) и ставки на матч Лиги Примера 5 апреля 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Примера Никарагуа Прогнозы на Футбол Никарагуа
    Прогноз на «Реал Мадрис» — «Манагуа»
    Футболисты «Манагуа»
    5 апреля в 01:00 по мск стартует поединок 14 тура никарагуанской Лиги Примера. В нем встретятся «Реал Мадрис» и «Манагуа». Прогноз на «Реал Мадрис» — «Манагуа».
    ×
    Футбол. Никарагуа. Лига Примера 05 Апреля 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.70
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 1.72
  • Ставка!
    •

    «Реал Мадрис»

    В Лиге Примера «Реал Мадрис» занимает 8 место. У команды 13 очков после 13 матчей. За этот период она потерпела 8 поражений и 4 раза побеждала.

    Хозяева проиграли три поединка из пяти последних в чемпионате. В прошлый раз они уступили «Депортиво Лас-Сабанас» 2:1. Перед этим было две «сухих» победы над клубами «Окоталь» (2:0) и «Халапа» (1:0).

    На своем поле коллектив выиграл две последние встречи проиграл только в двух из пяти.

    Все прогнозы на футбол

    Отметим, что «Реал Мадрис» имеет положительную разницу голов в домашних играх, забив 8 и пропустив 6 в семи поединках.

    «Манагуа»

    «Манагуа» является лидером чемпионата с 29 очками в активе. На счету гостей 7 встреч без поражений, причем из них было выиграно пять.

  • Жизнь после коронавируса. С чем столкнутся ведущие клубы АПЛ
  • Рано или поздно чемпионат Англии будет продолжен
  • Сегодня

    • В прошлом туре коллектив сыграл вничью со второй командой дивизиона «Реал Эстели» (1:1). Таким образом, футболисты «Манагуа» прервали свою 4-матчевую серию победу — 4:2 с «Хувентус Манагуа», 2:1 с «Дирианген», 0:1 с «Чинандега» и 0:1 с «Ферретти».

    В чужих стенах «сине-желтые» не проигрывают уже три поединка, выиграв два последних.

  • Возможное обнуление сезона. Какие рекорды могут исчезнуть
  • От чемпионства «Ливерпуля» до возвращения «Лидса» в АПЛ
  • 01/04/2020

    • Все два поражения в этом сезоне команда потерпела играя именно в гостях. К слову, из 13 матчей сезона клуб выиграл девять.

    Прогноз

    Коэффициенты на «Реал Мадрис» — «Манагуа» такие: 5.00 и 1.58 соответственно. На ничью дают коэффициент 3.60.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В шести очных противостояниях четыре раза побеждали футболисты «Манагуа» и в двух случаях была ничья. При этом на выезде команда выиграла только один из четырех матчей.

    Как бы там ни было, но мы предлагаем ставку «П2». Все-таки сейчас гости показывают хорошие результаты и им нужно побеждать, чтобы их не догнал конкурент в борьбе за первое место. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.55
  • Прогноз на матч Истиклол — Худжанд
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Неман
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.89
  • Прогноз на матч БАТЭ — Рух Брест
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.51
  • Экспресс дня 4 апреля
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Окоталь — Депортиво Лас-Сабанас
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус Манагуа — Дирианген
  • Футбол
  • Послезавтра в 03:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Когда вернется футбол
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.50
  • Прогноз на матч Когда изобретут вакцину против коронавируса
  • Футбол
  • 07/04/2020 в 23:59
    •  1.22
  • Прогноз на матч Какой из футбольных турниров вернется раньше
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.47
  • Прогноз на матч Чем закончится РПЛ 2019/2020
  • Футбол
  • 10/04/2020 в 23:59
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нурмагомедов — Фергюсон
  • Прочие
  • 19/04/2020 в 05:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Постер фильма «Гол»
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 1
    • 00:49 01/04/2020     Рой Кин
  • Капитан пожертвовал собой и вывел «Юнайтед» в финал. О камбэке «дьяволов» в игре с «Юве»
    • 17:11 31/03/2020     Постер фильма «Гонка»
  • Сиди и смотри: 21 лучший фильм о спорте. Часть 2
    • Вчера в 01:54
    РегистрацияБукмекер №1 в России *
    «Реал Мадрис» — «Манагуа». Прогноз (к 1.58) и ставки на матч Лиги Примера 5 апреля 2020 года. Прогноз на «Реал Мадрис» — «Манагуа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.58
    Тоже интересно
    Бамиделе Джермейн Алли Футбол АПЛ на грани пиар-катастрофыКак богатейшая лига реагирует на коронавирус? 06:180
  • 19:59
    • Матч «Витебск» — «Смолевичи» перенесен в Борисов
  • 19:09
    • Суперлига Китая перенесла старт сезона на июнь
  • 18:07
    • УЕФА может не принять в еврокубки клубы из стран, где сезон был завершен досрочно
    Футболисты «Дириангена» в масках Футбол «Наши игроки боятся»: футбол в Никарагуа продолжается на фоне кризисаВ стране, где спорт отражает стабильность, созданную президентом Ортегой, по-прежнему выходят на поле 00:540
  • Экспресс дня

  • БАТЭ станет на победный путь?
  • 2.51
    •
  • 22:44
    • Рубашко: «Сочи» выступает за продолжение чемпионата
  • 22:21
    • Нурмагомедов: Я — один из величайших бойцов в истории
  • 21:49
    • Сын Мальдини сообщил, что избавился от симптомов коронавируса
    «Тоттенхэм» напрасно назначил Моуринью Футбол Чего клубам АПЛ не следовало делать прошлым летомКакие ошибки были сделаны? Вчера в 06:490
  • 17:28
    • Джордан Хендерсон создал фонд поддержки системы здравоохранения Англии
  • 13:58
    • «Рубин» сократил зарплаты футболистов и работников в два раза
  • 13:30
    • Агент подтвердил интерес «Реала» к полузащитнику «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие