«Реал Мадрис» — «Манагуа». Прогноз (к 1.58) и ставки на матч Лиги Примера 5 апреля 2020 года

5 апреля в 01:00 по мск стартует поединок 14 тура никарагуанской Лиги Примера. В нем встретятся «Реал Мадрис» и «Манагуа». Прогноз на «Реал Мадрис» — «Манагуа».

«Реал Мадрис»

В Лиге Примера «Реал Мадрис» занимает 8 место. У команды 13 очков после 13 матчей. За этот период она потерпела 8 поражений и 4 раза побеждала.

Хозяева проиграли три поединка из пяти последних в чемпионате. В прошлый раз они уступили «Депортиво Лас-Сабанас» 2:1. Перед этим было две «сухих» победы над клубами «Окоталь» (2:0) и «Халапа» (1:0).

На своем поле коллектив выиграл две последние встречи проиграл только в двух из пяти.

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Отметим, что «Реал Мадрис» имеет положительную разницу голов в домашних играх, забив 8 и пропустив 6 в семи поединках.

«Манагуа»

«Манагуа» является лидером чемпионата с 29 очками в активе. На счету гостей 7 встреч без поражений, причем из них было выиграно пять.

В прошлом туре коллектив сыграл вничью со второй командой дивизиона «Реал Эстели» (1:1). Таким образом, футболисты «Манагуа» прервали свою 4-матчевую серию победу — 4:2 с «Хувентус Манагуа», 2:1 с «Дирианген», 0:1 с «Чинандега» и 0:1 с «Ферретти».

В чужих стенах «сине-желтые» не проигрывают уже три поединка, выиграв два последних.

Все два поражения в этом сезоне команда потерпела играя именно в гостях. К слову, из 13 матчей сезона клуб выиграл девять.

Прогноз

Коэффициенты на «Реал Мадрис» — «Манагуа» такие: 5.00 и 1.58 соответственно. На ничью дают коэффициент 3.60.

В шести очных противостояниях четыре раза побеждали футболисты «Манагуа» и в двух случаях была ничья. При этом на выезде команда выиграла только один из четырех матчей.

Как бы там ни было, но мы предлагаем ставку «П2». Все-таки сейчас гости показывают хорошие результаты и им нужно побеждать, чтобы их не догнал конкурент в борьбе за первое место. 0