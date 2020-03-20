«Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс». Прогноз (к. 2.55) и ставки на матч чемпионата Австралии 20 марта 2020 года

В очередном туре австралийской А-Лиги «Брисбен Роар» на своем поле сразится с «Ньюкасл Джетс». Игра пройдет 20 марта и начнется в 11:30 по мск. Прогноз на «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс».

«Брисбен Роар»

Дружина Робби Фаулера с 32 зачетными пунктами находится на четвертой позиции в турнирной таблице первенства, опережая зону не плей-офф на пять очков.

«Оранжевые» проводят сейчас неплохой отрезок в чемпионате. За последние шесть встреч они победили в четырех из них при одном ничейном исходе и поражении.

Неудача состоялась два матча тому назад, когда они на выезде уступили «Мельбурн Сити» со счетом 0:1, после чего дома поочередно одолели «Вестерн СВ» (3:1) и «Централ Кост Маринерс» (1:0).

Из десяти домашних встреч текущей А-Лиги «Брисбен Роар» выиграл в шести из них, по два раза команда сыграла вничью и проиграла, разница забитых и пропущенных — 16:11.

«Ньюкасл Джетс»

«Ньюкасл Джетс» с 21 баллом расположился на девятой строке в турнирной таблице австралийского чемпионата, уступая зоне плей-офф шесть пунктов.

Вот уже на протяжении шесть встреч первенства «реактивные» не знают поражений. В этот период они победили в трех играх и столько же встреч свели вничью.

В последних двух турах «красно-синие» неизменно выигрывали, одолев дома 2:1 «Перт Глори» и на выезде 3:0 «Аделаиду Юнайтед», а перед этим они дважды сыграли вничью.

Вне родных стен «Ньюкасл Джетс» добыл всего две виктории в десяти встречах, дважды сыграл вничью и шесть матчей проиграл, разница мячей составляет 11:22.

В этом чемпионате эти команды расписали мировую со счетом 1:1, а в прошлом сезоне перевес был на стороне «Джетс», который выиграл две игры при одной ничьей.

Прогноз на «Брисбен Роар» — «Ньюкасл Джетс»

В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Ньюкасл Джетс» — 2.55, победа «Брисбен Роар» — 2.60, ничья — 3.55.

В этом поединке рискнем поставить на победу той команды, которой больше нужны очки, а именно — на гостям. Наш прогноз и ставка: победа «Ньюкасл Джетс». 0