«Ахмат» — «Динамо». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч чемпионата России 13 марта 2020 года

В пятницу, 13 марта, в стартовом поединке 22-го тура российской Премьер-лиги «Ахмат» в Грозном сыграет с московским «Динамо». Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на «Ахмат» — «Динамо».

«Ахмат»

«Ахмат» в турнирной таблице РПЛ с 20 очками находится в зоне прямого вылета. От безопасной позиции клуб из Грозного отстает всего лишь на два пункта.

После зимнего перерыва «зелено-белые» провели три встречи. Две из них пришлись на матчи российского первенства, а еще одну игру они сыграли в Кубке страны.

Первая игра нового года принесла чеченскому коллективу домашнюю ничью с «Ростовом» (1:1) в рамках РПЛ, затем он был выбит из кубкового турнира, уступив в родных стенах «Зениту» (1:2) в овертайме. В минувшем туре первенства «волки» в Москве проиграли «Локомотиву» со счетом 0:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На «Ахмат Арене» в текущем первенстве грозненцы победили всего дважды в 11 встречах, шесть раз сыграли вничью и три игры проиграли, разница забитых и пропущенных — 9:12.

«Динамо»

У «Динамо» на счету находится 27 зачетных пунктов, которые позволяют команде находится на седьмой позиции в турнирной таблице РПЛ, но от пятой строки ее отделяет восемь очков.

«Бело-голубые» после зимнего перерыва провели только два поединка. Обе эти встречи они провели в рамках чемпионата России.

Сперва в московском дерби динамовцы уступили «Спартаку» со счетом 0:2, а в прошлом туре первенства они благодаря голу Комличенко заработали три балла в домашней игре с «Тамбовом» — 1:0.

Десять гостевых матчей этого розыгрыша РПЛ принесли «Динамо» четыре виктории, три ничейных исхода и столько же поражений, разница мячей составляет — 7:10.

В первом круге эти команды сыграли в Москве 1:1, оба поединка прошлого сезона также закончились мировыми по 0:0.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Динамо» предлагают — 2.80.

На викторию «Ахмата» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

Последние восемь матчей в РПЛ между этими коллективами закончились на тотал «меньше». Прогнозируем, что в этой встрече команды прервут эту серию и выдадут «верховой» матч. Наш прогноз и ставка: ТБ 2,0 за 2.00. 0