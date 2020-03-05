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    Как сыграют лидеры ФНЛ в Кубке России?

    «Химки» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.76) и ставки на матч Кубка России 5 марта 2020 года

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    Прогноз на «Химки» — «Торпедо»
    Фрагмент матча чемпионата
    В четверг, 5 марта, в рамках 1/4 финала Кубка России «Химки» на своем поле сыграют с московским «Торпедо». Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на «Химки» — «Торпедо».

    «Химки»

    В этом кубковом розыгрыше подмосковная команда преодолела уже три раунда. На первом этапе она крупно обыграла на своем поле курский «Авангард» со счетом 4:1.

    Следующую стадию «красно-черные» также преодолели крупной викторией, переиграв вновь в родных стенах представителя РПЛ — казанский «Рубин» (3:0), в 1/8 финала они отправили отдыхать премьрлиговый «Оренбург», одолев «газовиков» в гостях — 2:1.

    На зимний перерыв химчане ушли на третьей позиции в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке после 25 матчей 50 очков, что на балл меньше, чем у второй позиции.

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    • В межсезонье «Химки» приняли участие в Кубке ФНЛ, став в нем победителем, разгромив в финале турнира «Тамбов» (7:0), играющий не основным составом. Всего зимой команда провела восемь контрольных встреч, победив в пяти из них при двух ничьих и одном поражении.

    «Торпедо»

    «Торпедо» также преодолело три этапа в текущем Кубке России. Первый раунд «автозаводцы» прошли только в послематчевой лотерее, обыграв «Верес» (3:3, пен 6:5).

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    В 1/16 финала москвичи сломили сопротивление самарских «Крыльев Советов», выиграв у них дома со счетом 2:0, а в 1/8 была пройдена «Балтика», которую обыграли также в родных стенах — 1:0.

    «Бело-черные» завершили первую часть первенства ФНЛ на втором месте, набрав в 25 встречах 51 очко, на один балл уступая лидеру и на столько же опережая третью позицию.

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    • В межсезонье «Торпедо» провело шесть товарищеских игр, выиграв в четырех из них при одной ничьей и одном поражении. В своей последнем спарринге москвичи сыграли 2:2 с норвежским «Сарпсборгом» (2:2).

    В первом круге ФНЛ «Торпедо» на своей территории победило «Химки» со счетом 1:0.

    Прогноз на «Химки» — «Торпедо»

    В предстоящем матче букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям: победа «Торпедо» в основное время — 2.65, победа «Химок» — 2.85, ничья — 3.40.

    Проход: «Химок» — 2.05; «Торпедо» — 1.85.

    Так как на кону будет стоять выход в полуфинал Кубка, от поединка лидеров ФНЛ мы не ждем результативной игры. Наш прогноз и ставка: ТМ 2,5 за 1.76. 0

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