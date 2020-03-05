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    «Атлетик» отстоит свое право на финал?

    «Гранада» — «Атлетик». Прогноз (к. 2.21) и ставки на матч Кубка Испании 5 марта 2020 года

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    Прогноз на «Гранада» — «Атлетик»
    Футболисты «Атлетика»
    В рамках второго матча полуфинала Кубка Испании «Гранада» сыграет дома с «Атлетиком». Место встречи команд — стадион «Нуэво Лос Карменес». Начало игры в 23:00 по мск. Результат первой встречи 1:0 в пользу «басков». Прогноз на «Гранада» — «Атлетик».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 05 Марта 2020 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 23:00 Атлетик Атлетик
  • Бильбао
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.80
  • Ставка!
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    «Гранада»

    Команда не проигрывает вот уже три матча — две победы и одна ничья. 15 февраля «Гранада» выиграла у «Вальядолида» 2:1. После была победа над «Осасуной» со счетом 0:3. В конце прошлого месяца хозяева сыграли вничью с «Сельтой» (0:0).

    «Гранада» имеет хорошую домашнюю статистику. Коллектив выиграл 4 из 5 последних домашних встреч.

    У себя в родных стенах команда обыграла «Валенсию» 2:1 в Кубке Короля. В чемпионате «красно-белые» выиграли 8 из 13 встреч на своем стадионе, пропустив всего 8 голов и 31.

    «Атлетик»

    «Атлетик» проиграл в двух из трех последних матчей. «Баски» уступили «Осасуне» 0:1 и «Алавесу» 2:1. В прошлом туре Примеры коллектив прервал серию и выиграл у «Вильярреала» 1:0.

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  • 02/03/2020

    • Статистика прошлого месяца у «Атлетика» такова, что команда выиграла 3 матча и проиграла в четырех. Не было ни одной ничьи. При этом в поединках с участием «полосатых» забивалось не больше трех мячей.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На протяжении 7 матчей гости не проигрывали в чужих стенах, но вот теперь у представителей Бильбао 2-матчевая серия поражений. В Примере «Атлетик» играет плохо в гостях, выиграв лишь раз в 13 встречах.

    Прогноз

    Коэффициенты на команды почти одинаковые — 2.80 и 2.85 соответственно. На ничью предлагают 3.05.

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    «Атлетик» не проигрывает «Гранаде» уже 5 матчей, выиграв четыре раза подряд. Результаты двух последних игр этого сезона 1:0 и 2:0 в пользу «басков».

    Предлагаем поставить на то, что «Атлетик» не проиграет и тотал будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 2.21. 0

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