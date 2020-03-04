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    Выбьет ли «Лион» парижских гостей из Кубка Франции?

    «Лион» — ПСЖ. Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка Франции по футболу 4 марта 2020 года

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    Прогноз на «Лион» — ПСЖ
    Мусса Дембеле
    В среду, 4 марта, «Лион» примет «Пари Сен-Жермен» в полуфинальном матче Кубка Франции. Встреча, которая пройдет на «Стад де Люмьер», начнется в 23:10 по московскому времени. Прогноз на «Лион» — ПСЖ.
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    Футбол. Франция. Кубок 04 Марта 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Лион»

    В текущем розыгрыше Кубка Франции «Лион» прошел «Бур-ан-Бресс» (7:0), «Нант» (4:3), «Ниццу» (2:1) и «Марсель» (1:0).

    В турнирной таблице французской Лиги 1 «ткачи» занимают пятое место, набрав 40 очков в 27 турах.

    На минувших выходных команда Руди Гарсии на своем поле обыграла «Сент-Этьен» (2:0), а перед этим на выезде нанесла поражение «Метцу» (2:0).

    Также «Лион» успешно провел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором у себя дома победил «Ювентус» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    После травм у «ткачей» восстанавливаются Юссуф Коне, Омар Соле, Джефф Рейне, Мемфис Депай и Максвелл Корне.

    «Пари Сен-Жермен»

    «Пари Сен-Жермен» в Кубке Франции устранил со своего пути «Линас-Монлери» (6:0), «Лорьян» (1:0), «По» (2:0) и «Дижон» (6:1).

    Парижане уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата Франции, имея на своем счету 68 очков после 27 туров.

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  • Дортмундцы обыграли парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов
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    • В двух последних матчах национального первенства подопечные Томаса Тухеля обыграли «Бордо» (4:3) и «Дижон» (4:0).

    Календарь и таблица Лиги 1

    В первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов парижане в Дортмунде потерпели поражение от «Боруссии» (1:2).

    Среди травмированных у «Пари Сен-Жермен» значатся Колин Дагба, Тьяго Силва, Андер Эррера и Максим Шупо-Мотинг.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Пари Сен-Жермен» — 1.72, победа «Лиона» — 4.40, ничья — 3.80.

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    В этом сезоне парижане уже дважды обыграли «ткачей», но последний успех на «Стад де Люмьер» дался им не так легко, как можно было ожидать, ведь единственный гол Неймар забил за три минуты до конца основного времени.

    Обе команды выступают в Лиге чемпионов, поэтому обязаны грамотно распределить силы на данном этапе сезона, но в этом плане у «Лиона» имеется преимущество, чей ответный матч 1/8 финала состоится на неделю позже.

    Держа в голове мысль о том, что подопечным Томаса Тухеля нужно отыгрываться в противостоянии с «Боруссией», нам кажется, что в Лионе они будут играть осторожно и без лишней траты энергии, а если и выиграют, то с минимальной разницей. Наш прогноз — «победа "Лиона" с форой +1» за 1.70.

    Также можно присмотреться к ставке «проход хозяев» за 3.20. «Пари Сен-Жермен» пора отбросить в сторону все второстепенные турниры и сосредоточить внимание исключительно на Лиге чемпионов, победа в которой действительно является желанной. 0

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