«Лацио» — «Интер». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч чемпионата Италии 16 февраля 2020 года

В 24 туре итальянской Серии А «Лацио» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 16 февраля. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Интер».

«Лацио»

После 23 туров чемпионата Италии римская команда расположилась на третьей строчке в таблице с 53 набранными очками. От «Юве» и «Интера» она отстает на 1 пункт.

2020 год «орлята» начали очень уверенно. Подопечные Симоне Индзаги победили в четырех встречах в разных соревнованиях. Сперва в Серии А «Лацио» одолел «Брешию» (2:1) и «Наполи» (1:0).

14 января римская команда разгромила «Кремонезе» в Кубке страны (4:0), после чего она разбила «Сампдорию» в чемпионате (5:1). А первое поражение в новом году столичный клуб потерпел от «Наполи» в Кубке (0:1).

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В следующих четырех поединках в рамках Серии А «Лацио» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), легко справился со СПАЛом (5:1), разошелся миром с «Вероной» (0:0) и одолел «Парму» (1:0).

«Интер»

В 23 туре итальянского первенства миланская команда сумела вернуть себе лидерство в таблице. Но ближайшего преследователя она опережает по дополнительным показателям.

2020 год подопечные Антонио Конте начали с победы над «Наполи» в Серии А (3:1). Затем «Интер» у себя дома сыграл вничью с «Аталантой» (1:1).

14 января «нерадзурри» прошли «Кальяри» в Кубке Италии (4:1). Чуть позже «интеристы» дважды разошлись миром с «Лечче» (1:1) и «Кальяри» (1:1). 29 января «змеи» одолели «Фиорентину» в Кубке (2:1).

В стартовых февральских матчах «Интер» одержал верх над «Удинезе» (2:0) и «Миланом» (4:2), а в первой игре полуфинала Кубка Италии коллектив Конте уступил «Наполи» (0:1).

Прогноз

На победу «Лацио» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,38, на ничью — 3,60, а на победу «Интера» — 3,04.

В грядущем матче оба клуба сделают все, завоевать важную победу, которая может повлиять на борьбу за чемпионство. Но лидеры Серии А сейчас выглядят немного увереннее «орлят». Наш прогноз — победа «Интера» или ничья с коэффициентом 1,66. 0