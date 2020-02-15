«Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года

В субботу, 15 февраля, «Хоффенхайм» будет принимать «Вольфсбург» в 22-м туре немецкой Бундеслиги. Начало поединка — в 17:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Вольфсбург».

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» идет седьмым в Бундеслиге. На счету у команды 33 зачетных балла и отставание от шестой еврокубковой строки составляет всего два пункта.

5 февраля «деревенские» проиграли в Мюнхене «Баварии» (3:4) в рамках 1/8 финала Кубка Германии, а перед этой встречей они дважды выиграли в чемпионате.

«Сине-белые» разгромили в Бремене «Вердер» со счетом 3:0, а также одолели на своей территории «Байер» (2:1)

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В прошлом туре «Хоффенхайм» гостил у «Фрайбурга» и минимально уступил — 0:1.

Прошлый матч с «Вольфсбургом» состоялся на выезде в сентябре — тогда была зафиксирована ничья 1:1.

«Вольфсбург»

Сейчас коллектив из Вольфсбурга находится на 10-й позиции в таблице чемпионата Германии с 28 очками в копилке. От зоны еврокубков команда пока отстает на семь баллов.



В последних двух турах команда выиграла и сыграла вничью. Сначала удалось одолеть на выезде «Падерборн» (4:2), а затем была мировая с «Фортуной» дома — 1:1.

Перед этим «волки» потерпели в чемпионате три подряд поражения — от «Герты» (1:2), «Кельна» (1:3) и «Баварии» (0:2).

У «Вольфсбурга» хватает классных исполнителей, команда продолжает борьбу в плей-офф Лиги Европы, но часто не хватает стабильности.

Прогноз

Букмекеры с минимальным уклоном считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.50, тогда как успех гостей оценивается в 2.80, ничья — в 3.55.

Гости способны забить, но в родных стенах «Хоффенхайм» обязан брать три очка в борьбе за зону еврокубков. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой 0 за 1.83. 0