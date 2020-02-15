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    Сможет ли «Хоффенхайм» приблизиться к зоне еврокубков?

    «Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Хоффенхайм» — «Вольфсбург»
    «Хоффенхайм» ведет борьбу за место в топ-6
    В субботу, 15 февраля, «Хоффенхайм» будет принимать «Вольфсбург» в 22-м туре немецкой Бундеслиги. Начало поединка — в 17:30 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Вольфсбург».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 15 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» идет седьмым в Бундеслиге. На счету у команды 33 зачетных балла и отставание от шестой еврокубковой строки составляет всего два пункта.

    5 февраля «деревенские» проиграли в Мюнхене «Баварии» (3:4) в рамках 1/8 финала Кубка Германии, а перед этой встречей они дважды выиграли в чемпионате.

    «Сине-белые» разгромили в Бремене «Вердер» со счетом 3:0, а также одолели на своей территории «Байер» (2:1)

    Все прогнозы на футбол

    В прошлом туре «Хоффенхайм» гостил у «Фрайбурга» и минимально уступил — 0:1.

    Прошлый матч с «Вольфсбургом» состоялся на выезде в сентябре — тогда была зафиксирована ничья 1:1.

    «Вольфсбург»

    Сейчас коллектив из Вольфсбурга находится на 10-й позиции в таблице чемпионата Германии с 28 очками в копилке. От зоны еврокубков команда пока отстает на семь баллов.

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    • В последних двух турах команда выиграла и сыграла вничью. Сначала удалось одолеть на выезде «Падерборн» (4:2), а затем была мировая с «Фортуной» дома — 1:1.

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    Перед этим «волки» потерпели в чемпионате три подряд поражения — от «Герты» (1:2), «Кельна» (1:3) и «Баварии» (0:2).

    У «Вольфсбурга» хватает классных исполнителей, команда продолжает борьбу в плей-офф Лиги Европы, но часто не хватает стабильности.

    Прогноз

    Букмекеры с минимальным уклоном считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2.50, тогда как успех гостей оценивается в 2.80, ничья — в 3.55.

    Гости способны забить, но в родных стенах «Хоффенхайм» обязан брать три очка в борьбе за зону еврокубков. Предлагаем поставить на победу «Хоффенхайма» с форой 0 за 1.83. 0

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    «Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Прогноз (к. 1.83) и ставки на матч чемпионата Германии 15 февраля 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Вольфсбург». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.83
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