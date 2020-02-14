«Ротор» — КАМАЗ. Прогноз (к. 1.55) и ставки на матч Кубка ФНЛ 14 февраля 2020 года

14 февраля на Кипре в рамках Кубка ФНЛ Группы А волгоградский «Ротор» сыграет с КАМАЗом из Набережных Челнов. Игра начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «Ротор» — КАМАЗ.

«Ротор»

«Ротор» ушел на зимний перерыв в ранге лидера первого российского дивизиона. В 25 матчах волгоградцы набрали 52 очка и на один пункт опережают второе «Торпедо».

Заканчивали первенство ФНЛ «сине-голубые» 11-матчевой беспроигрышной серией, в которой они восемь встреч выиграли и три поединка завершили мировыми исходами.

В межсезонье клуб из Волгограда провел пять контрольных поединков. Сперва он проиграл в двух играх подряд — болгарскому «Этару» (1:2) и румынской «Киндии» (1:3).

После чего «Ротор» завершил мировым исходом встречу с сербским «Радником» (2:2), а потом выиграли две игры кряду — над македонской «Академией» (5:1) и датским «Кеге» (1:0).

КАМАЗ

КАМАЗ закончил первую часть второй лиги на четвертом месте в группе «Урал-Поволжье». От лидера первенства команду отделяет шесть пунктов.

У клуба из Набережных Челнов на данный момент 5-матчевая безвыигрышная серия, где четыре игры пришлись на матчи чемпионата, в которой он трижды проиграл и раз сыграл вничью.

Календарь и таблица РПЛ

В зимней период «бело-синие» провели только один спарринг. Сыграли вничью 1:1 с коллективом своей группы в ПФЛ «Волгой Ульяновск».

Последний раз эти команды играли между собой в 2010 году. И тогда в рамках первого российского дивизиона они обменялись домашними викториями — 1:0 и 0:2.

Прогноз на «Ротор» — КАМАЗ

Даже несмотря на статус турнира, лидер первой российской лиги должен справится с середняком второго дивизиона. 0