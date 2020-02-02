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    Прервет ли «Удинезе» безвыигрышную серию в домашних матчах с «Интером»?

    «Удинезе» — «Интер». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч чемпионата Италии 2 февраля 2020 года

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    Прогноз на «Удинезе» — «Интер»
    Ромелу Лукаку
    В 22 туре итальянской Серии А встретятся «Удинезе» и «Интера». Команды проведут поединок 2 февраля. Начало в 22:45 по мск. Прогноз на «Удинезе» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 02 Февраля 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Удинезе»

    «Бьянконери» начали январь с гостевой победы над «Лечче» (1:0), вырванной на последних минутах, после чего дома разгромили «Сассуоло» (3:0), доведя победную серию в чемпионате Италии до трех матчей.

    Затем черно-белые в 1/8 финала Кубка Италии были на выезде разгромлены «Ювентусом», пропустив четыре безответных мяча — по два в каждом тайме.

    Все прогнозы на Серию А

    В последних матчах в рамках Серии А «Удинезе» проиграл на выезде «Милану» (2:3), пропустив на 90-й минуте, и в гостях уступил «Парме» (0:2).

    После 21 тура «Удинезе» с 24 очками на 14-м месте. Разница мячей 19-33, по 4 гола забили Стефано Окака Чука, Родриго де Пауль и Кевин Лазанья.

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  • 27/01/2020

    • В первом круге «Интер» победил дома 1:0. В прошлом сезоне «Уидене» также проиграл в Милане со счетом 0:1, а дома сыграл вничью 0:0.

    «Интер»

    Миланцы начали январь уверенной гостевой победой над «Наполи» (3:1), после чего дома сыграли вничью с «Аталантой» (1:1), забив быстрый гол и упустив победу в концовке.

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    • Затем в 1/8 финала Кубка Италии «неррадзурри» разгромили «Кальяри» (4:1), а следующие два матча Серии Свели вничью 1:1 — с «Лечче» на выезде и с «Кальяри» же дома, упустив победу в концовке.

    В последнем матче, в рамках 1/4 финала Кубка Италии «Интер» дома одолел «Фиорентину» (2:1).

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    После 21 тура Серии А «Интер» на втором месте с 48 очками. Разница мячей 42-18, 14 голов забил Ромелу Лукаку, еще 11 Лаутаро Мартинес, который не сыграет из-да дисквалификации.

    Прогноз

    На победу «Удинезе» букмекеры дают коэффициент 4,90, на ничейный результат в основное время — 3,75, а на победу «Интера» — 1,70.

    «Интер» выиграл 4 из 5 последних матча в Удине, прогнозируем, что миланцы одержат победу и в этом матче.

    Можно ждать результативного матча. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1.85 и «обе забьют» за 1.80 0

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