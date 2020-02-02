«Тоттенхэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.70) на тоталы в матче АПЛ 2 февраля 2020 года

В 25 туре английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» 2 февраля. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Сити».

«Тоттенхэм»

Клуб из северной части Лондона сейчас находится на шестой строчке в турнирной таблице с 34 очками в запасе. Столько же баллов имеет и МЮ, который находится в еврокубковой зоне.

Новый год коллектив Жозе Моуринью встретил неудачно. В первых трех матчах «шпоры» не побеждали. 1 января «Тоттенхэм» на выезде уступил «Саутгемптону» (0:1).

Затем лилейно-белые расписали мировую с «Мидлсбро» в 1/32 финала Кубка Англии (1:1) и проиграли «Ливерпулю» в АПЛ (0:1). А во второй встрече с «Мидлсбро» лондонцы уже были сильнее клуба из Чемпионшипа — 2:1.

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18 января «шпоры» не выявили победителя в матче с «Уотфордом» (0:0), после чего они одолели «Норвич» (2:1). В 1/16 финала Кубка лиги «Тоттенхэм» сыграл вничью с «Саутгемптоном» (1:1).

«Манчестер Сити»

На данный момент на счету коллектива из Манчестера имеется 51 очко. Сейчас эта команда находится на втором месте в таблице, но от первой позиции ее отделяют аж 19 баллов.

После поражения от «Вулверхэмптона» 27 декабря (2:3) «Манчестер Сити» не проигрывал в течение восьми матчей. В конце минувшего года «горожане» одолели «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

Затем подопечные Пепа Гвардиолы победили «Эвертон» (2:1), «Порт Вэйл» в Кубке Англии (4:1), МЮ в полуфинале Кубка лиги (3:1) и «Астон Виллу» (6:1). Чуть позже небесно-голубые сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (2:2).

21 января «Ман Сити» переиграл «Шеффилд Юнайтед» (1:0), после чего он разгромил «Фулхэм» в Кубке Англии (4:0). В ответной встрече с МЮ в Кубке лиги коллектив Гвардиолы уступил со счетом 0:1.

Прогноз

На победу «Тоттенхэма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 5,90, на ничью — 4,70, а на победу «Манчестер Сити» — 1,53.

На своем поле команда Моуринью будет играть в закрытый футбол, но «горожане» постараются вскрыть оборону «шпор». Наш прогноз на матч — тотал меньше 3,5 с коэффициентом 1,70. 0