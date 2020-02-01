ПСЖ — «Монпелье». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 1 февраля 2020 года

В субботу, 1 февраля, в 22-м туре французской Лиги 1 ПСЖ в Париже на «Парк-де-Пренс» примет «Монпелье». Начало — в 19:30 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Монпелье».

ПСЖ

По итогам 21 тура французского первенства ПСЖ с 52 очками в копилке уверенно возглавляет турнирную таблицу, опережая ближайшего преследователя в лице «Марселя» аж на десять очков.

Парижане вышли победителями в своих последних четырех встречах с учетом всех турниров, пропустив в этом отрезке всего лишь один гол при десяти забитых.

Начался этот отрезок для «красно-синих» с выездной крупной победы над «Монако» со счетом 4:1 в матче чемпионата, затем в Кубке страны они переиграли в гостях «Лорьян» (1:0). Потом в Кубке лиги разгромили «Реймс» (3:0), а накануне одолели в Кубке третьелиговый «По» — 2:0.

На «Парк-де-Пренс» в этом розыгрыше Лиги 1 ПСЖ выиграл в восьми играх из десяти, раз сыграл вничью и один поединок проиграл, разница мячей — 27:6.

«Монпелье»

«Монпелье» в турнирной таблице чемпионата Франции идет на четвертой позиции, имея в своем активе 33 балла, уступая третьей строке четыре зачетных пункта.

Несколько дней тому назад «паладины» уступили по пенальти низшелиговому «Бельфору» в Кубке Франции, а перед эти выиграли в пяти играх подряд с учетом всех турниров.

Непосредственно в первенстве в этот период команда одолела в родных стенах 4:0 «Брест» и 2:1 «Дижон», а также повергла в гостях «Амьен» со счетом 2:1.

Из десяти гостевых встреч текущего сезона Лиги 1 «Монпелье» привез лишь одну викторию, пять раз сыграл вничью и четыре игры проиграл, разница забитых и пропущенных — 9:12.

В первом круге ПСЖ взял верх над «Монпелье» в гостях со счетом 3:1, а в минувшем сезоне команды обменялись домашними победами — 5:1 и 2:3.

Прогноз на ПСЖ — «Монпелье»

В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое преимущество хозяевам: победа ПСЖ — 1.14, победа «Монпелье» — 22.00, ничья — 8.60.

Прогнозируем, что лидер французского футбола «всухую» обыграет на своей арене четвертый коллектив лиги. 0