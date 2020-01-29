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    Создаст ли «Сарагоса» проблемы «Реалу»?

    «Сарагоса» — «Реал». Прогноз (к. 2.24) и ставки на матч Кубка Испании 29 января 2020 года

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    Прогноз на «Сарагоса» — «Реал»
    «Реал» выиграл шесть матчей кряду
    В матче 1/8 финала Кубка Короля «Сарагоса» на своем поле сыграет с «Реалом». Матч пройдет 29 января в городе Сарагоса. Начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Сарагоса» — «Реал».
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 29 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Сарагоса»

    Это уже четвертая стадия Кубка Испании для «Сарагосы». За три предыдущих раунда команда из второго по рангу дивизиона страны пропустила только два мяча.

    В первом из них коллектив и вовсе сохранил свои ворота «на замке», победив «Сокельямос» 1:0. Зато забить арагонцам сумели «Химнастик Таррагона» (3:1) и «Мальорка» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    По итогам 24 поединков Сегунды клуб идет на четвертой строчке в зоне плей-офф. В предыдущих пяти матчах во всех турнирах «Сарагоса» неизменно побеждала.

    «Реал»

    Королевский клуб, который в минувшем розыгрыше Кубка Короля прекратил борьбу на полуфинальной стадии турнира, только с предыдущего раунда начал свой путь в текущей кампании. В нем он со счетом 3:1 победил «Унионистас».

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    Подопечные Зинедина Зидана не проигрывают во всех соревнованиях с конца октября. Победная же серия во всех турнирах на сегодня составляет шесть поединков кряду.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,28, тогда как успех хозяев поля оценивается в 9,00, ничья — в 4,80.

    Рекомендуем ставить на тотал больше 3,5 голов за 2,24. 0

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