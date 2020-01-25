«Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионата Италии 25 января 2020 года

25 января в матче 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Дженоа». Начало встречи — 20:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа».

«Фиорентина»

«Фиорентина» перед старом 21 тура итальянского первенства находится с 24 очками на 13 позиции, отставая от шестой еврокубковой строки на шесть зачетных баллов.

В новом году «лилии» еще не знали поражений, трижды победив и одну встречу закончив мировым исходом, которая пришлась на первую игру 2020 года.

Последние три поединка «фиолетовые» выиграли, одолев в рамках Кубка Италии дома «Аталанту» (2:1), а также в чемпионате страны на своей арене 1:0 СПАЛ и в гостях 2:0 «Наполи» в последнем туре.

На «Артемио Франки» в текущем розыгрыше Серии А «Фиорентина» добыла лишь три виктории в десяти матчах, три раза сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 12:15.

«Дженоа»

Клуб из Генуи замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, имея на своем счету всего 14 очков после 20 игр. От 17 спасительной позиции он отстает на два пункта.

После домашней виктории еще в начале года над «Сассуоло» (2:1), затем «грифоны» уходили с поля только поверженными. Уступили в Кубке по пенальти «Торино».

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А обе игры в Серии А закончились поражениями: от «Вероны» (1:2) на выезде и от «Ромы» со счетом 1:3 на своей территории в последнем игровом дне первенства.

Вне родных стен в этом чемпионате Италии «Дженоа» еще не побеждал, шесть игр команда проиграла и четыре матча свела вничью, разница забитых и пропущенных — 10:26.

В первом круге «Дженоа» дома одолел «Фиорентину» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне обы игры закончились по 0:0.

Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа»

При своих зрителях «фиалки» не должны проиграть аутсайдеру, но, скорее всего, не сохранят свои ворота на замке. 0