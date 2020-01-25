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    Все новости спорта

    На «Артемио Франки» будут забитые мячи?

    «Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионата Италии 25 января 2020 года

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа»
    Федерико Кьеза
    25 января в матче 21-го тура итальянской Серии А «Фиорентина» во Флоренции на «Артемио Франки» сыграет с «Дженоа». Начало встречи — 20:00 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа».
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    Футбол. Италия. Серия А 25 Января 2020 года Коэффициенты на матч
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» перед старом 21 тура итальянского первенства находится с 24 очками на 13 позиции, отставая от шестой еврокубковой строки на шесть зачетных баллов.

    В новом году «лилии» еще не знали поражений, трижды победив и одну встречу закончив мировым исходом, которая пришлась на первую игру 2020 года.

    Последние три поединка «фиолетовые» выиграли, одолев в рамках Кубка Италии дома «Аталанту» (2:1), а также в чемпионате страны на своей арене 1:0 СПАЛ и в гостях 2:0 «Наполи» в последнем туре.

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  • 07/01/2020

    • На «Артемио Франки» в текущем розыгрыше Серии А «Фиорентина» добыла лишь три виктории в десяти матчах, три раза сыграла вничью и четыре встречи проиграла, разница мячей — 12:15.

    «Дженоа»

    Клуб из Генуи замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, имея на своем счету всего 14 очков после 20 игр. От 17 спасительной позиции он отстает на два пункта.

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    После домашней виктории еще в начале года над «Сассуоло» (2:1), затем «грифоны» уходили с поля только поверженными. Уступили в Кубке по пенальти «Торино».

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    А обе игры в Серии А закончились поражениями: от «Вероны» (1:2) на выезде и от «Ромы» со счетом 1:3 на своей территории в последнем игровом дне первенства.

    Вне родных стен в этом чемпионате Италии «Дженоа» еще не побеждал, шесть игр команда проиграла и четыре матча свела вничью, разница забитых и пропущенных — 10:26.

    В первом круге «Дженоа» дома одолел «Фиорентину» со счетом 2:1, а в прошлом сезоне обы игры закончились по 0:0.

    Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа»

    При своих зрителях «фиалки» не должны проиграть аутсайдеру, но, скорее всего, не сохранят свои ворота на замке. 0

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    «Фиорентина» — «Дженоа». Прогноз (к. 2.65) и ставки на матч чемпионата Италии 25 января 2020 года. Прогноз на «Фиорентина» — «Дженоа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.65
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