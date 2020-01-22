«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз (к. 1.99) и ставки на матч АПЛ 22 января 2020 года

На стадионе «Олд Траффорд» 22 января «Манчестер Юнайтед» примет «Бернли» в рамках 24 тура английской Премьер-лиги. Начало матча в 23:15 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Юнайтед» — «Бернли».

«Манчестер Юнайтед»

Несмотря на очередное поражение «Манчестер Юнайтед» остается пятой командой АПЛ. В прошлом туре «манкунианцы» провели непростой поединок с «Ливерпулем» и уступили 2:0. Тем не менее команда Сульшера местами смотрелась неплохо, так что на данный момент хозяевам просто не хватает качественных исполнителей.

Говоря об исполнителях, стоит отметить, что в этой встрече не сыграет Маркус Рашфорд, который получил травму поясницы. Это большая потеря доя «красных дьяволов», поскольку молодой форвард имеет 14 забитых голов в чемпионате.

До поражения от «мерсисайдцев» МЮ выиграл у «Норвича» 4:0 и обыграл «Вулверхэмптон» со счетом 1:0. Вообще два последних матча для подопечных Сульшера были очень непростыми и пока непонятно, как это отразилось на их состоянии.

Все прогнозы на АПЛ

В любом случае «Ман Юнайтед» дома играет хорошо. Команда выиграла 3 из 4 домашних поединков. За две игры на «Олд Траффорд» коллектив забил 8 мячей, пропустив всего раз.

«Бернли»

«Бернли» в прошлом туре доставил проблем «Лестеру», выиграв на своем поле со счетом 2:1. Тем самым команда прервала свою 4-матчевую серию поражений.

Это была вторая победа гостей в трех последних играх. Напомним, что в Кубке Англии «бордово-синие» обыграли «Петерборо» со счетом 4:2.

Из четырех выездных встреч команда выиграла одну. В трех из них она проигрывала. При этом было забито всего один мяч. «Бернли» потерпел поражение от «Тоттенхэма» (5:0), «Эвертона» (1:0) и «Челси» (3:0). Подопечные Дайча не забивают на выезде уже вторую игру подряд.

Прогноз

Букмекеры предлагают следующие котировки: на победу МЮ 1.42, на победу «Бернли» 7.90 и на ничью 4.90.

В 6 очных встречах «Юнайтед» побеждал четыре раза. Дважды фиксировалась ничья. Также стоит отметить, что в 5 из 7 игр «Бернли» оставался без голов. Однако и «малыши Басби» трижды подряд играли с гостями вничью на «Олд Траффорд».

Хозяева будут доминировать. Смогут ли они пробить оборону «бордово-синих», пока непонятно. Потенциал есть даже у такого состава МЮ. Поэтому можно поставить на «ИТ 1 больше 2.0» с коэффициентом 1.99. 0