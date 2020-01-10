«Ренн» — «Марсель». Прогноз (к. 2.10) и ставки на матч чемпионата Франции 10 января 2019 года

В 20 туре французской Лиги 1 «Ренн» будет принимать «Марсель». Игра пройдет на стадионе «Роазон Парк» 10 января. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Ренн» — «Марсель».

«Ренн»

В середине декабря 2019 года «Ренн» проиграл 2:3 в гостях «Амьену» в рамках Кубка Лиги. Тем самым клуб прервал свою 5-матчевую победную серию, где четыре игры пришлись на игры Лиги 1.

Переиграть в этот период в чемпионате удалось «Сент-Этьен» (2:1), «Мец» (1:0), «Анже» (2:1) и «Лион» (1:0), а также римский «Лацио» (2:0) на групповом этапе Лиги Европы.

После поражения от «Амьена» бретонцы выиграли два поединка кряду. Сперва в чемпионате был побежден «Бордо» (1:0), а затем по пенальти «Амьен» (0:0) в Кубке Франции.

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В турнирной таблице Лиги 1 бретонцы с 33 очками находятся на третьей позиции, в пяти баллах от нынешнего соперника, имея при этом одну игру в запасе.

«Марсель»

В чемпионате Франции «Марсель» на данный момент занимает второе место. Команда Андре Виллаша-Боаша в 19 матчах набрала 38 очков и отстает от лидирующего ПСЖ на 7 очков.

В то же время ближайшего преследователя коллектив опережает на пять очков. Беспроигрышная серия команды насчитывает девять матчей.

В предыдущий раз «Марсель» проигрывал еще в конце октября, когда сперва уступил в чемпионате ПСЖ, а затем вылетел из Кубка французской лиги, проиграв «Монако». После этого клуб одержал восемь побед и один раз сыграл вничью.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,60, тогда как успех гостей оценивается в 2,70, а ничья — в 3,25.

Рекомендуем ставить на тотал больше 2,5 голов за 2,10. 0