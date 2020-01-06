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    Будет ли возвращение Ибры удачным для «Милана»?

    «Милан» — «Сампдория». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Италии 6 января 2020 года

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    Прогноз на «Милан» — «Сампдория»
    Златан Ибрагимович
    6 января «Милан» на «Сан Сиро» в 18 туре Серии А сыграет с «Сампдорией». Стартовый свисток будет дан в 17:00 по Москве. Прогноз на «Милан» — «Сампдория».
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.62
  • X
  • 3.95
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    «Милан»

    «Милан» закончил прошлый год очень неудачно, крупно проиграв в Бергамо «Аталанте» со счетом 0:5. Этим поражением «россонери» прервали 4-матчевую беспроигрышную серию, где они поровну поделил выигрыши и ничьи.

    Мировые состоялись в домашних встречах с «Сассуоло» (0:0) и «Наполи» (1:1), одолеть удалось на чужой территории «Парму» (1:0) и «Болонью» (3:2).

    С 21 зачетным пунктом миланцы находятся на 11 месте в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая восемь баллов зоне еврокубков.

    На «Сан-Сиро» в этом розыгрыше Серии А «Милан» добыл всего две виктории в восьми играх, трижды играл вничью и столько же встреч проиграл, разница мячей — 7:10.

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    • Отметим, что в миланскую команду вернулся швед Златан Ибрагимович, которому на данный момент уже 38 лет.

    «Сампдория»

    «Сампдория» с 15 баллами в копилке идет на 17 строке в турнирной таблице Серии А, опережая зону вылета всего лишь на один пункт.

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    За последние пять встреч с учетом всех турниров клуб из города Генуя проиграл в четырех из них при одной победе, которая состоялась в 15 туре первенства с соседями из «Дженоа» — 1:0.

    В своем последнем поединке «блучеркьяти» на своей арене дали бой «Ювентусу», но уступили туринцам со счетом 1:2.

    Все прогнозы на Серию А

    На выезде в этом чемпионате Италии «Сампа» играет пока бескомпромиссно, дважды победив при пяти поражениях, отношение забитых и пропущенных составляет — 8:16.

    В предыдущей Серии А эти коллективы обменялись домашними викториями: 3:2 в Милане и 1:0 в Генуе.

    Прогноз на «Милан» — «Сампдория»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Милана» предлагают — 1.63.

    На викторию «Сампдории» дают — 6.30, ничья оценена — в 4.10.

    Обе команды проводят не самый удачный свой сезон, но «Милан», который вернул Ибру, выглядит немного лучше своего соперника. 0

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