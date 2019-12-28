«Ньюкасл» — «Эвертон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 28 декабря 2019 года

В субботу, 28 декабря, «Ньюкасл» на своем поле примет «Эвертон» в рамках 20-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Сент-Джеймс Парк», начнется в 18:00 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Эвертон».

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» занимает десятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 25 очков.

В первом круге национального первенства «сороки» одержали семь побед, четырежды сыграли вничью и потерпели восемь поражений.

В декабре подопечные Стива Брюса проигрывали исключительно в гостях — «Бернли» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:4). При этом они обыграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0), «Саутгемптон» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0).

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После травм у «Ньюкасла» восстанавливаются Пол Дамметт, Киран Кларк, Джамал Ласселлс, Сон Ен Ки, Мэтт Ритчи и Ален Сен-Максимен.

«Эвертон»

«Эвертон» расположился на 13-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 22 набранными очками.

На счету «ирисок» шесть побед, четыре ничьи и девять поражений в 19 сыгранных турах.

Декабрь команда из Ливерпуля начала с поражений от «Лестера» (1:2) и «Ливерпуля» (2:5), но затем ей удалось выиграть у «Челси» (3:1) и «Бернли» (1:0) и разойтись миром с «Манчестер Юнайтед» (1:1) и «Арсеналом» (0:0).

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В лазарете «Эвертона» находятся Жан-Филипп Гбамен, Андре Гомеш, Морган Шнедерлен, Алекс Ивоби и Тео Уолкотт.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Эвертона» — 2.18, победа «Ньюкасла» — 3.60, ничья — 3.50.

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«Сороки» в целом неплохо играют на своем поле, тогда как «ириски» в выездных встречах часто действуют неубедительно, но на «Сент-Джеймс Парк» все может пойти по сценарию ливерпульцев, которые подтянули уровень игры при Карло Анчелотти.

Крупное поражение «Ньюкасла» от «Манчестер Юнайтед» показало, что у Стива Брюса много нерешенных проблем, которые в один миг никуда не исчезнут.

Нам кажется, что гости будут ближе к победе, пусть и на самую малость. Наш прогноз — «победа "Эвертона" в один мяч или ничья» за 1.82.

Еще один интересный вариант — «гости выиграют хотя бы один из таймов». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.62. 0