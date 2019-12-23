«Блэкберн Роверс» — «Уиган». Прогноз (к. 2.95) и ставки на матч чемпионата Англии 23 декабря 2019 года

В понедельник, 23 декабря, в 23 туре первенства первой английской лиги «Блэкберн Роверс» на «Эвуд Парк» примет «Уиган». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Блэкберн Роверс» — «Уиган».

«Блэкберн Роверс»

На данный момент «Блэкберн» идет на десятом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав в 22 поединках 34 очка, уступая зоне плей-офф всего три пункта.

«Бродяги» выдали удачную 6-матчевую беспроигрышную серию, в которой они пять встреч выиграли и один матч закончили вничью.

В декабре риверсайдцы провели три поединка. Начали месяц они с минимальной домашней виктории над «Дерби Каунти» (1:0), затем поделил очки на выезде с «Суонси Сити» (1:1), а на прошлой неделе «сине-белые» в гостях одолели «Бристол Сити» — 2:0.

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На «Эвуд Парк» в текущем сезоне первого дивизиона «Блэкберн» победил в шести встречах из 11, еще три игры свел вничью и дважды проиграл, разница мячей — 15:10.

«Уиган»

«Уиган» после 22 туров находится на последнем 24 месте в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в своей копилке всего 18 пунктов, но до спасительной строки команде недостает двух баллов.

«Латикс» не знает радости победы в играх чемпионата уже в десяти встречах подряд, проиграв в этом отрезке в шести из них при четырех ничейных исходах.

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Этот месяц начался для клуба из графства Большой Манчестер с выездного поражения от «Лутон Таун» (1:2), после чего он дважды дома сыграл вничью по 1:1 — с «Вест Бромвичем» и «Хаддерсфилдом».

На выезде «Уиган» играет в этом сезоне Чемпионшипа очень неудачно, не выиграв еще в гостях ни одного матча, трижды сыграв вничью и восемь раз проиграв, разница мячей — 9:21.

В прошлом розыгрыше Чемпионшипа эти команды обменялись домашними викториями — 3:0 и 1:3.

Прогноз на «Блэкберн» — «Уиган»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.10.

На викторию «Уигана» дают — 4.80, ничья оценена — в 3.60.

На своей арене «бродяги» просто обязаны обыгрывать аутсайдера лиги, но т.к. они не особо результативны, предлагаем поставить — победа «Блэкберна» + ТМ 3,5. 0