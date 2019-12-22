«Парма» — «Брешиа». Прогноз (к. 2.14) и ставки на матч Серии А 22 декабря 2019 года

В рамках 17 тура итальянской Серии А «Парма» примет на своем поле «Брешию». Матч пройдет на «Эннио Тардини». Старт в 17:00 по мск. Прогноз на «Парма» — «Брешиа».

«Парма»

Команда очень близка к зоне еврокубков. «Парма» находится всего в 4 очках от шестой строчки, имея на своем счету 24 набранных балла.

В этом сезоне «Парма» одержала 7 побед и 6 раз терпела поражение. Несмотря на это в активе хозяев всего 19 пропущенных мячей, что является третьим результатом в лиге.

Календарь и таблица Серии А

«Крестоносцы» одержали три победы подряд. В прошлый раз они обыграли «Наполи» (1:2), а до этого выиграли у «Сампдории» (0:1). Из Кубка Италии команда выбила «Фрозиноне» (2:1).

«Желто-синие» не смогут рассчитывать на Куцку. Также получил повреждение Корнелиус (лучший бомбардир), но он вроде бы готов выступить.

«Брешиа»

Гости являются аутсайдерами турнира. Они находятся в зоне вылета на 18 месте с 13 очками. Также стоит отметить, что команда имеет очень плохую статистику результативности. На счету «Брешии» всего 14 забитых голов и это второй по счету худший результат в Серии А.

Кроме того, «ласточки» вместе со СПАЛом больше всех проиграли в турнире, потерпев 11 поражений.

На прошлых выходных гости уступили «Сассуоло» (0:2). Хотя перед этим удалось выиграть два раза подряд — «Лечче» (3:0) и СПАЛ (0:1).

В гостях «Брешиа» проиграла 4 из 5 последних поединков. В восьми выездных играх у «бело-голубых» 5 поражений и 3 победы.

Прогноз

Наверное, выбор в этом случае очевиден. «Парма» намного лучше своего соперника, если учитывать турнирное положение и статистику выступлений.

По коэффициентам ситуация такая: 2.14 на хозяев, 3.45 на ничью и 3.65 на гостей.

Коэффициент на победу «крестоносцев» очень заманчивый. Так что можно сосредоточиться именно на «Парме». Рекомендуемая ставка — победа «Пармы» за 2.14. 0