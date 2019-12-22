«Осасуна» — «Реал Сосьедад». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 22 декабря 2019 года

В воскресенье, 22 декабря, в рамках 18-го тура испанской Примеры «Осасуна» на стадионе «Эль Садар» сыграет с «Реал Сосьедадом». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Осасуна» — «Реал Сосьедад».

«Осасуна»

Предыдущий матч в рамках чемпионата Испании «Осасуна» проиграла «Атлетико» (0:2). Ранее команда сыграла вничью с «Севильей» — 1:1.

До этого подопечные Хагобы Аррасете в Примере со счетом 4:2 обыграли «Эспаньол» и со счетом 1:2 уступили «Атлетику», проиграв впервые за пять матчей.

В турнирной таблице чемпионата Испании после 17 туров «Осасуна» располагается на десятой позиции. У команды 23 набранных очка, 22 забитых гола и 20 пропущенных.

В своей прошлой игре баски разгромили в рамках Кубка Испании «Лорку Депортива» (3:0).

«Реал Сосьедад»

После 17 поединков чемпионата Испании клуб из Сан-Себастьяна имеет в своем запасе 28 очков, что позволяет команде замыкать шестерку сильнейших в таблице.

В 9 и 10 турах Примеры «Реал Сосьедад» сумел победить «Бетис» (3:1) и «Сельту» (0:1), но в следующей встрече в родных стенах хозяева уступили «Леванте» (1:2).

Затем бело-голубые одержали верх над «Гранадой» (2:1), а в 13 туре Ла Лиги подопечные Иманоля Альгуасиля заработали 1 балл в игре с «Леганесом» (1:1).

В матче на «Сантьяго Бернабеу» «Реал Сосьедад» потерпел поражение от «Реала» (1:3), в 15 туре Ла Лиги клуб из Сан-Себастьяна разгромил «Эйбар» (4:1).

В двух предыдущих турах с «Вальядолидом» (0:0) и «Реалом» (2:2) были ничьи. В прошлом поединке баски разгромили в кубке «Бесерриль Кампос» (8:0).

Прогноз

Букмекеры закономерно считает фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,6, успех хозяев поля оценивается в 2,8, а ничья — 3,25.

Рекомендуем ставить на то, что «Реал Сосьедад» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0