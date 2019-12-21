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    Как завершится встреча главных соперников «Ливерпуля»?

    «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.77) и ставки на АПЛ 21 декабря 2019 года

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    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер»
    Рахим Стерлинг
    В субботу, 21 декабря, «Манчестер Сити» на своем поле примет «Лестер» в рамках 18-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Этихад», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Декабря 2019 года
    Манчестер Сити
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 35 очков.

    В 17 сыгранных турах «горожане» одержали 11 побед, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения.

    В декабре подопечные Пепа Гвардиолы уверенно расправились с «Бернли» (4:1) и «Арсеналом» (3:0), но уступили «Манчестер Юнайтед» (1:2) в дерби.

    При этом в Лиге чемпионов «МанСити» вышел в 1/8 финала, заняв первое место в группе C, обойдя «Аталанту», «Шахтер» и загребское «Динамо».

    Все прогнозы на АПЛ

    После травм у «горожан» восстанавливаются Эмерик Ляпорт, Джон Стоунз, Давид Сильва и Серхио Агуэро.

    «Лестер»

    «Лестер» расположился на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 39 набранными очками.

    «Лисы» в текущем сезоне записали на свой счет 12 побед, три ничьи и всего два поражения.

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    • В этом месяце команда Брендана Роджерса обыграла «Эвертон» (2:1), «Уотфорд» (2:0) и «Астон Виллу» (4:1), а также разошлась миром с «Норвичем» (1:1), не сумев продлить победную серию из восьми матчей.

    Календарь и таблица АПЛ

    Серьезных кадровых проблем у «Лестера» на данный момент нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Манчестер Сити» — 1.41, победа «Лестера» — 6.50, ничья — 5.30.

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    Данная встреча станет центральной во всем 18-м туре, поскольку вторая и третья команды чемпионата продолжают вести борьбу в чемпионской гонке.

    Да, они уже серьезно отстали от «Ливерпуля», но сдаваться еще рано, поэтому нет никаких сомнений в том, что и хозяева, и гости рассчитывают на пополнение запаса очков.

    В теории «горожане» сильнее, но игровой формой «лис» сложно не восхититься. Нам кажется, что если они и проиграют, то с минимальной разницей в счете. Наш прогноз — «победа "Лестера" с форой +1,5» за 1.77.

    Еще один вариант — «ничья хотя бы в одном из таймов» за 1.84. Ожидаем увидеть равную борьбу двух достойных соперников. 0

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    «Манчестер Сити» — «Лестер». Прогноз (к. 1.77) и ставки на АПЛ 21 декабря 2019 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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