«Бетис» — «Атлетик». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 декабря 2019 года

«Бетис»
Перед 15 игровым днем, «Бетис» находится лишь на 13-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры, находясь в шести очках от зоны вылета.
За последние пять поединков «огурцы» добились трех побед. Команда по разу сыграла вничью и проиграла.
Виктории пришлись на домашние матчи против «Сельты» (2:1) и «Валенсии» (2:1), а также «Мальорки» (2:1) на выезде.
Коллектив проиграл дома в дерби «Севилье» (1:2) и свел вничью гостевую игру против «Реала» (0:0).
Судя по всему, команда набирает хорошую форму, ведь выиграла два предыдущих поединка.
«Атлетик»
В своих 15 играх в рамках Ла Лиги клуб из Бильбао заработал 26 очков. Сейчас коллектив из Страны Басков занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата.
Еще недавно результаты красно-белых не могли порадовать болельщиков этого коллектива, поскольку подопечные Гаиски Гаритано часто теряли баллы.
Но в 11 туре Ла Лиги «Атлетик» взял верх над «Эспаньолом» (3:0). С тех пор команда не только не знает поражений уже шеть матчей, но и только раз сыграла вничью.
Предыдущие четыре поединка «Львы» выиграли — у «Леванте» (2:1), «Эйбара» (4:1), «Осасуны» (2:1) и «Гранады» (2:0).
Прогноз
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,2.
Рекомендуем ставить на то, что «Бетис» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0