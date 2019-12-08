«Бетис» — «Атлетик». Прогноз (к. 5.0) и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 8 декабря 2019 года

В воскресенье, 8 декабря, «Бетис» на своем поле примет «Атлетик» в рамках 16-го тура испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на «Бенито Вильямарин», начнется в 16:00 по московскому времени. Прогноз на «Бетис» — «Атлетик».

«Бетис»

Перед 15 игровым днем, «Бетис» находится лишь на 13-й позиции в турнирной таблице испанской Примеры, находясь в шести очках от зоны вылета.

За последние пять поединков «огурцы» добились трех побед. Команда по разу сыграла вничью и проиграла.

Виктории пришлись на домашние матчи против «Сельты» (2:1) и «Валенсии» (2:1), а также «Мальорки» (2:1) на выезде.

Коллектив проиграл дома в дерби «Севилье» (1:2) и свел вничью гостевую игру против «Реала» (0:0).

Судя по всему, команда набирает хорошую форму, ведь выиграла два предыдущих поединка.

«Атлетик»

В своих 15 играх в рамках Ла Лиги клуб из Бильбао заработал 26 очков. Сейчас коллектив из Страны Басков занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата.

Еще недавно результаты красно-белых не могли порадовать болельщиков этого коллектива, поскольку подопечные Гаиски Гаритано часто теряли баллы.

Но в 11 туре Ла Лиги «Атлетик» взял верх над «Эспаньолом» (3:0). С тех пор команда не только не знает поражений уже шеть матчей, но и только раз сыграла вничью.

Предыдущие четыре поединка «Львы» выиграли — у «Леванте» (2:1), «Эйбара» (4:1), «Осасуны» (2:1) и «Гранады» (2:0).

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,35, тогда как успех гостей и ничья оцениваются в 3,2.

Рекомендуем ставить на то, что «Бетис» выиграет, и обе команды забьют за 5,0. 0