«Болонья» — «Милан». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч чемпионата Италии 8 декабря 2019 года

В 15 туре итальянской Серии А «Болонья» будет принимать «Милан». Игра пройдет на стадионе «Ренато Даль-Ара» 8 декабря. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на «Болонья» — «Милан».

«Болонья»

После 14 туров итальянского первенства коллектив из одноименного города сумел занять 12 место в таблице. Сейчас на счету этой команды имеется 16 очков.

В последних семи матчах подопечные Синиши Михайловича проиграли четырежды, два раза победили и провели 1 ничейную встречу.

В 9 туре Серии А «Болонья» одолела «Сампдорию» (2:1), а затем красно-синие уступили «Кальяри» (2:3), «Интеру» (1:2) и «Сассуоло» (1:3).

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А в 13 туре чемпионата в родных стенах хозяева не выявили сильнейшего в игре с «Пармой» (3:3). Чуть позже «Болонья» на выезде одолела «Наполи» (2:1), но 4 декабря эта команда была разгромлена «Удинезе» в 1/16 финала Кубка страны (0:4).

«Милан»

За 14 туров чемпионата Италии миланский клуб набрал 17 баллов, что позволяет ему сейчас идти 11 в общекомандном зачете первенства.

Под руководством Стефано Пиоли «дьяволы» заработали лишь 1 очко в первых двух матчах. В 8 туре «Милан» сыграл вничью с «Лечче» (2:2), а чуть позже в Риме гости уступили «Роме» (1:2).

В 10 туре Серии А «россонери» одержали верх над СПАЛом (1:0), после чего эта команда потерпела поражения от «Лацио» (1:2) и «Ювентуса» (0:1).

Следующий поединок на «Сан-Сиро» завершился ничьей в противостоянии с «Наполи» (1:1), а в 14 туре чемпионата красно-черные оказались сильнее «Пармы» (1:0).

Прогноз

Победа «Болоньи» в этой встрече оценивается в 2,90, ничья — в 3,35, а на победу «Милана» букмекеры дают коэффициент 2,55.

В Болонье встретятся два не самых забивных коллектива, которые в очном поединке не захотят допускать результативных ошибок. Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,52. 0