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    Устоит ли ПСВ в Лиссабоне?

    «Спортинг» — ПСВ. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

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    Прогноз на «Спортинг» — ПСВ
    Стивен Бергвейн
    В четверг, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы португальский «Спортинг» на своем поле примет голландский ПСВ. Начало игры — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Спортинг» — ПСВ.
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    Футбол. Лига Европы. Группа D 28 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.95
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    «Спортинг»

    После четырех туров Лиги Европы, «Спортинг» находятся на первом месте в группы D, имея в своем активе девять баллов и отрывом от двух преследователей в два пункта.

    В случае победы в предстоящей игре, лиссабонцы гарантирует свое участие в плей-офф второго по значимости еврокубка, а при определенных раскладах даже застолбят первую строчку.

    Начали розыгрыш «львы» с поражения в Голландии от ПСВ со счетом 2:3. После чего выиграли три остальные игры. Одолели дома 2:1 ЛАСК, а также дважды повергли «Русенборг» (2:0 и 1:0).

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  • 25/11/2019

    • В чемпионате Португалии «зелено-белые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера первенства аж на десять очков.

    ПСВ

    Перед стартом пятого тура, ПСВ находится на третьей позиции группы D, с семью очками в копилке, уступая второй строке только по дополнительным показателям.

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    Стартовали эйндховенцы в этом турнире с домашней виктории над предстоящим противником (3:2), затем разгромили в Норвегии «Русенбург» (4:1), а вот спарка с ЛАСКом выдалась неудачной — ничья дома (0:0) и крупное поражение в гостях (1:4).

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Обыграв на выходных «Херенвен» (2:1) в чемпионате Голландии, ПСВ смог прервать свою 6-матчевую серию без побед, в которой четыре из них он проиграл.

    На внутренней арене после 14 туров «крестьяне» с 27 очками идут третьими, но отставание от первого «Аякса» составляет уже 11 баллов.

    Прогноз на «Спортинг» — ПСВ

    В случае поражения ПСВ может лишиться шансов на выход в плей-офф. Поэтому, предлагаем поставить на непроигрыш гостей. 0

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