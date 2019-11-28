«Спортинг» — ПСВ. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 28 ноября 2019 года

В четверг, 28 ноября, в пятом туре группового этапа Лиги Европы португальский «Спортинг» на своем поле примет голландский ПСВ. Начало игры — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Спортинг» — ПСВ.

«Спортинг»

После четырех туров Лиги Европы, «Спортинг» находятся на первом месте в группы D, имея в своем активе девять баллов и отрывом от двух преследователей в два пункта.

В случае победы в предстоящей игре, лиссабонцы гарантирует свое участие в плей-офф второго по значимости еврокубка, а при определенных раскладах даже застолбят первую строчку.

Начали розыгрыш «львы» с поражения в Голландии от ПСВ со счетом 2:3. После чего выиграли три остальные игры. Одолели дома 2:1 ЛАСК, а также дважды повергли «Русенборг» (2:0 и 1:0).

В чемпионате Португалии «зелено-белые» идут на четвертой позиции в турнирной таблице, отставая от лидера первенства аж на десять очков.

ПСВ

Перед стартом пятого тура, ПСВ находится на третьей позиции группы D, с семью очками в копилке, уступая второй строке только по дополнительным показателям.

Стартовали эйндховенцы в этом турнире с домашней виктории над предстоящим противником (3:2), затем разгромили в Норвегии «Русенбург» (4:1), а вот спарка с ЛАСКом выдалась неудачной — ничья дома (0:0) и крупное поражение в гостях (1:4).

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Обыграв на выходных «Херенвен» (2:1) в чемпионате Голландии, ПСВ смог прервать свою 6-матчевую серию без побед, в которой четыре из них он проиграл.

На внутренней арене после 14 туров «крестьяне» с 27 очками идут третьими, но отставание от первого «Аякса» составляет уже 11 баллов.

Прогноз на «Спортинг» — ПСВ

В случае поражения ПСВ может лишиться шансов на выход в плей-офф. Поэтому, предлагаем поставить на непроигрыш гостей. 0