ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кейн забил рекордный 12-й мяч в году за АнглиюАтакующая мощь Англии заставляет забыть о ее проблемах Мохамед СалахИгра без Салаха. Три варианта для «Ливерпуля» Стефанос ЦиципасУгроза «большой тройке». Циципас заявил об амбициях в Лондоне
  • 15:11
    • Гончаренко о своей дисквалификации: О справедливости не могу судить
  • 14:24
    • Гончаренко: Попробуем продлить аренду Сантоса
  • 13:21
    • Томас Цорн: Мы в «Спартаке» в стадии очень большой перестройки
  • 11:05
    • Глазырина отреагировала на высказывание Драчева
  • 10:52
    • Попов завершил карьеру в сборной Болгарии
  • 09:01
    • Месси — лучший дриблер в топ-5 лигах за 13 лет
  • 08:24
    • «Сакраменто» прервал победную серию «Бостона», «Лейкерс» победили «Атланту»
    Все новости спорта

    Как Словакия примет у себя Азербайджан?

    Словакия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Евро-2020 Прогнозы на сборную Словакии Прогнозы на Сборная Азербайджана Календарь Евро-2020
    Прогноз на Словакия — Азербайджан
    Игроки сборной Словакии
    В десятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Словакии 19 ноября на «Городской Арене» в Трнаве сыграет с Азербайджаном. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Словакия — Азербайджан.

    Словакия

    В семи встречах в рамках отборочного цикла «представители» заработали 10 очков, в результате чего они расположились на 4 месте в турнирной таблице Группы E.

    Начали квалификационную кампанию подопечные Павела Гапала с победы над Венгрией (2:0), после чего команда уступила Уэльсу на выезде (1:0).

    В 4 туре Словакия разгромила Азербайджан (1:5), а затем уже и сама крупно проиграла Хорватии (0:4). 9 сентября «словацкие соколы» разобрались с Венгрией (1:2).

    Все прогнозы на Евро-2020

    В октябре коллектив Павела Гапала расписал мировую с Уэльсом (1:1), а девятый тур отборочной кампании завершился поражением от Хорватии (3:1).

    Азербайджан

    Приняв участие в 7 играх отборочного цикла, эта команда сумела завоевать всего 1 балл, из-за чего она заняла последнее место в таблице Группы E.

    Первый тур завершился для подопечных Николы Юрчевича поражением от Хорватии (2:1), а чуть позже Азербайджан уступил Венгрии (1:3).

    После неудачных выступлений во встречах со Словакией (1:5) и Уэльсом (2:1) в 4 и 5 турах «страна огней» сыграла вничью с Хорватией (1:1).

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 1000ЗабратьПросто за регистрациюwinline.ru

    Но затем Азербайджан вновь дважды потерял очки. Команда оказалась слабее Венгрии (1:0) и Уэльса (0:2).

    Прогноз

    На победу Словакии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,28, на ничью — 5,60, а на победу Азербайджана — 13,0.

    Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1 с коэффициентом 1,64. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.58
  • Прогноз на матч ЦСКА — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.74
  • Прогноз на матч Испания — Румыния
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Италия — Армения
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.50
  • Прогноз на матч Швеция — Фарерские острова
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.07
  • Прогноз на матч Греция — Финляндия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.48
  • Экспресс дня на 18 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.25
  • Прогноз на матч Ирландия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.55
  • Прогноз на матч Гибралтар — Швейцария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.58
  • Прогноз на матч Лихтенштейн — Босния и Герцеговина
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Мальта — Норвегия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вашингтон — Анахайм
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Аризона — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.53
  • Прогноз на матч Туркменистан — Шри-Ланка
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Садио Мане и Рахим Стерлинг
  • Убойная дюжина. Лучшие нападающие АПЛ-2019/20
    • 21:06 15/11/2019     Эдерсон
  • Эдерсон и ребята. Лучшие вратари АПЛ-2019/20
    • 20:20 16/11/2019     Вирджил ван Дейк
  • Трио из «Ливерпуля» и дуэт из «Лестера». Лучшие защитники АПЛ-2019/20
    • 21:10 16/11/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    Словакия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года. Прогноз на Словакия — Азербайджан. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
    Тоже интересно
    Хоккеист «Вегаса» Хоккей НХЛ. Шесть шайб «Вегаса», шат-аут Флери и успех «Чикаго»Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 18 ноября 08:470
  • 15:43
    • Ибрагимович может перейти в «Милан»
  • 15:01
    • «Локомотив» проиграл «Уфе» в товарищеском поединке
  • 13:57
    • ЦСКА разгромил «СКА Ростов-на-Дону» в товарищеском матче
    Гинтер (справа) сыграл ключевую роль в матче Футбол Германия — не фаворит Евро-2020, но успешно перестраиваетсяРеакция прессы на матч Германия — Белоруссия Вчера в 14:330
  • Экспресс дня

  • Сборная России победит Сан-Марино без лишней траты сил
  • 4.71
    •
  • 13:45
    • В МЮ определились с зимними трансферными целями
  • 13:11
    • Платини: Я против VAR, считаю, что это ерунда
  • 12:59
    • Стефано Сенси стал трансферной целью «Манчестер Сити»
    Россия — Бельгия Футбол С небес на землю. Братья Азары устроили сборной России показательную поркуРеакция спортивных СМИ на разгромное поражение сборной России от Бельгии Вчера в 02:460
  • 12:45
    • Реднапп: «Тоттенхэму» нужно продать Эриксена
  • 08:10
    • Медведев завершил сезон в статусе пятой ракетки мира
  • 00:38
    • Франция обыграла Албанию, Турция победила Андорру
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие