Словакия — Азербайджан. Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Чемпионата Европы 19 ноября 2019 года

В десятом туре квалификационного раунда Евро-2020 сборная Словакии 19 ноября на «Городской Арене» в Трнаве сыграет с Азербайджаном. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Словакия — Азербайджан.

Словакия

В семи встречах в рамках отборочного цикла «представители» заработали 10 очков, в результате чего они расположились на 4 месте в турнирной таблице Группы E.

Начали квалификационную кампанию подопечные Павела Гапала с победы над Венгрией (2:0), после чего команда уступила Уэльсу на выезде (1:0).

В 4 туре Словакия разгромила Азербайджан (1:5), а затем уже и сама крупно проиграла Хорватии (0:4). 9 сентября «словацкие соколы» разобрались с Венгрией (1:2).

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В октябре коллектив Павела Гапала расписал мировую с Уэльсом (1:1), а девятый тур отборочной кампании завершился поражением от Хорватии (3:1).

Азербайджан

Приняв участие в 7 играх отборочного цикла, эта команда сумела завоевать всего 1 балл, из-за чего она заняла последнее место в таблице Группы E.

Первый тур завершился для подопечных Николы Юрчевича поражением от Хорватии (2:1), а чуть позже Азербайджан уступил Венгрии (1:3).

После неудачных выступлений во встречах со Словакией (1:5) и Уэльсом (2:1) в 4 и 5 турах «страна огней» сыграла вничью с Хорватией (1:1).

Но затем Азербайджан вновь дважды потерял очки. Команда оказалась слабее Венгрии (1:0) и Уэльса (0:2).

Прогноз

На победу Словакии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1,28, на ничью — 5,60, а на победу Азербайджана — 13,0.

Наш прогноз на матч — тотал первого тайма больше 1 с коэффициентом 1,64. 0