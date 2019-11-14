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    Сербы настроятся на уверенную победу

    Сербия — Люксембург. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Евро-2020 14 ноября 2019 года

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    Прогноз на Сербия — Люксембург
    Душан Тадич
    В Белграде сборная Сербии примет сборную Люксембурга. Поединок пройдет в рамках 9 тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Начало встречи в 22:45 по мск. Прогноз на Сербия — Люксембург.
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    Футбол. Евро-2020. Квалификация. Группа B 14 Ноября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.15
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 18.50
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    Сербия

    Сборная Сербии вплотную приблизилась к португальцам. Сейчас команда отстает на одно очко, сыграв при этом с соперником одинаковое количество матчей. Данная встреча важна для хозяев как никогда.

    С учетом товарищеского поединка, сербы выиграли три последние встречи. Они обыграли Люксембург в первом матче со счетом 1:3. После была минимальная победа над Парагваем 1:0. В прошлый раз хозяева с минимальным разрывом в счете обыграли Литву (1:2).

    «Белые орлы» выиграли 4 из 5 последних матчей, проводившихся в домашних стенах.

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    Главной проблемой команды на этом турнире остается большое количество пропущенных мячей — 12 забитых и 13 пропущенных.

    Люксембург

    Люксембург имеет всего 4 пункта и отставание от Сербии составляет 6 очков. В любом случае команда навяжет сопернику борьбу. В последнее время гости так и делают.

    Несмотря на старания, коллектив потерпел четыре поражения в 6 играх этого отбора, добыв одну победу и один раз сыграв вничью. Безвыигрышная серия команды длится уже 5 матчей кряду.

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  • 04/11/2019

    • Люксембург проиграл в трех последних встречах — 3:0 с Португалией, 1:3 с Сербией и 1:0 с Украиной.

    На выезде сборная набрала один балл. Из трех гостевых встреч лишь одна принесла гостям очки. Это было в гостях у Литвы (1:1).

    Последняя игра команды была против Дании, когда «красные львы» пропускали тур. Они проиграли 4:0 Дании.

    Прогноз

    Сербия настроится очень серьезно. От результата будет зависеть дальнейший результат и возможный выход из группы.

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    Букмекеры это понимают и дают такие коэффициенты: 1.18 на Сербию, 7.00 на ничью и 15.0 на Люксембург.

    Учитывая то, сколько Люксембург пропустил за последние три матча, можно ожидать «верхового» исхода. Ставим на тотал больше 3 за 1.94. 0

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    Сербия — Люксембург. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Евро-2020 14 ноября 2019 года. Прогноз на Сербия — Люксембург. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.94
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