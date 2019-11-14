Сербия — Люксембург. Прогноз (к. 1.94) и ставки на матч Евро-2020 14 ноября 2019 года

В Белграде сборная Сербии примет сборную Люксембурга. Поединок пройдет в рамках 9 тура квалификационного раунда чемпионата Европы 2020 года. Начало встречи в 22:45 по мск. Прогноз на Сербия — Люксембург.

Сербия

Сборная Сербии вплотную приблизилась к португальцам. Сейчас команда отстает на одно очко, сыграв при этом с соперником одинаковое количество матчей. Данная встреча важна для хозяев как никогда.

С учетом товарищеского поединка, сербы выиграли три последние встречи. Они обыграли Люксембург в первом матче со счетом 1:3. После была минимальная победа над Парагваем 1:0. В прошлый раз хозяева с минимальным разрывом в счете обыграли Литву (1:2).

«Белые орлы» выиграли 4 из 5 последних матчей, проводившихся в домашних стенах.

Все прогнозы на Евро-2020

Главной проблемой команды на этом турнире остается большое количество пропущенных мячей — 12 забитых и 13 пропущенных.

Люксембург

Люксембург имеет всего 4 пункта и отставание от Сербии составляет 6 очков. В любом случае команда навяжет сопернику борьбу. В последнее время гости так и делают.

Несмотря на старания, коллектив потерпел четыре поражения в 6 играх этого отбора, добыв одну победу и один раз сыграв вничью. Безвыигрышная серия команды длится уже 5 матчей кряду.

Люксембург проиграл в трех последних встречах — 3:0 с Португалией, 1:3 с Сербией и 1:0 с Украиной.

На выезде сборная набрала один балл. Из трех гостевых встреч лишь одна принесла гостям очки. Это было в гостях у Литвы (1:1).

Последняя игра команды была против Дании, когда «красные львы» пропускали тур. Они проиграли 4:0 Дании.

Прогноз

Сербия настроится очень серьезно. От результата будет зависеть дальнейший результат и возможный выход из группы.

Букмекеры это понимают и дают такие коэффициенты: 1.18 на Сербию, 7.00 на ничью и 15.0 на Люксембург.

Учитывая то, сколько Люксембург пропустил за последние три матча, можно ожидать «верхового» исхода. Ставим на тотал больше 3 за 1.94. 0