«Тамбов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года

В рамках 14-го тура чемпионата России «Тамбов» будет принимать «Уфу». Матч пройдет 26 октября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Уфа».

«Тамбов»

К матчу 13-го тура чемпионата России «Тамбов» подходит с серией из четырех подряд поражений — трех в РПЛ, а также в Кубке России, где команда разгромно проиграла «Томи» (0:4).

После матча Кубка России «Тамбов» проиграл «Крыльям Советов» (0:2), «Рубину» (1:2) и «Уралу» (1:2).

В турнирной таблице РПЛ после 13 туров «Тамбов» набрал 8 очков и располагается на последнем месте. У команды 11 забитых голов и 21 пропущенный.

Обе победы в текущем чемпионате «Тамбов» одержал в домашних матчах. Еще в пяти домашних поединках тамбовцы проиграли.

«Уфа»

«Уфа» после победы над «Чайкой» в Кубке России (1:0) не смогла выиграть в трех поединках кряду.

В рамках РПЛ «Уфа» сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и ЦСКА (1:1), а между этими поединками уступила «Ахмату» (0:1).

После 13 туров в активе у «Уфы» 16 очков. В турнирной таблице РПЛ уфимцы занимают восьмое место.

На выезде в текущем сезоне «Уфа» пока что смогла набрать только 3 очка — три ничьи и два поражения.

Прогноз

На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,97, на ничью — 2,98, а на победу «Уфы» — 2,66.

Наш прогноз на матч — «Уфа» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,92. 0