ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Краснодар»Первая европобеда тура. «Краснодар» еще пободается ЦСКА — «Ференцварош»Синдром второго тайма. ЦСКА почти попрощался с евровесной Лэмпард продолжает добиваться успехов у руля «Челси»«Челси» выдал лучшее выступление при Лэмпарде
  • 23:52
    • «Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в Турции
  • 21:46
    • ЦСКА проиграл «Ференцварошу» в Москве
  • 00:04
    • «Арсенал» вырвал победу у «Витории», «Севилья» разгромила «Дюделанж»
  • 22:37
    • ЦСКА проиграл «Йокериту», «Локомотив» дожал «Барыс»
  • 22:20
    • «Порту» и «Рейнджерс» сыграли вничью
  • 22:09
    • «Рома» упустила победу над менхенгладбахской «Боруссией»
  • 21:52
    • Гол Марсьяля принес «МЮ» победу над «Партизаном»
    Все новости спорта

    Сможет ли «Уфа» одержать первую выездную победу в сезоне?

    «Тамбов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Тамбов Прогнозы на Уфу Календарь РПЛ
    Прогноз на «Тамбов» — «Уфа»
    Александр Беленов
    В рамках 14-го тура чемпионата России «Тамбов» будет принимать «Уфу». Матч пройдет 26 октября на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Начало — в 14:00 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Уфа».
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Октября 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.60
  • Играть!
    •

    «Тамбов»

    К матчу 13-го тура чемпионата России «Тамбов» подходит с серией из четырех подряд поражений — трех в РПЛ, а также в Кубке России, где команда разгромно проиграла «Томи» (0:4).

    После матча Кубка России «Тамбов» проиграл «Крыльям Советов» (0:2), «Рубину» (1:2) и «Уралу» (1:2).

    В турнирной таблице РПЛ после 13 туров «Тамбов» набрал 8 очков и располагается на последнем месте. У команды 11 забитых голов и 21 пропущенный.

    Обе победы в текущем чемпионате «Тамбов» одержал в домашних матчах. Еще в пяти домашних поединках тамбовцы проиграли.

    «Уфа»

    «Уфа» после победы над «Чайкой» в Кубке России (1:0) не смогла выиграть в трех поединках кряду.

    8000ПолучитьБонус с промокодом LIVESPORT1xstavka.ru 3000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В рамках РПЛ «Уфа» сыграла вничью с «Рубином» (0:0) и ЦСКА (1:1), а между этими поединками уступила «Ахмату» (0:1).

  • В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в Праге
  • Помогли сэйвы Марка-Андре тер Штегена и креативность Лионеля Месси
  • Вчера

    • После 13 туров в активе у «Уфы» 16 очков. В турнирной таблице РПЛ уфимцы занимают восьмое место.

    На выезде в текущем сезоне «Уфа» пока что смогла набрать только 3 очка — три ничьи и два поражения.

    Прогноз

    На победу «Тамбова» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2,97, на ничью — 2,98, а на победу «Уфы» — 2,66.

    Наш прогноз на матч — «Уфа» выиграет один из таймов с коэффициентом 1,92. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.21
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Миннесота
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Автомобилист — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Рубин — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.03
  • Экспресс дня 25 октября
  • Сегодня в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Майнц — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.64
  • Прогноз на матч Нант — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.95
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Вильярреал — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Астон Вилла
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.55
  • Прогноз на матч Байер — Вердер
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Виктор Гончаренко
  • Гончаренко просчитался. ЦСКА снова потерял очки
    • 23:00 20/10/2019     «Лейпциг» — «Зенит»
  • Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьей
    • Вчера в 02:24     Адам Лаллана
  • Серия прервалась, гонка продолжается. «Ливерпуль» избежал поражения на «Олд Траффорд»
    • 14:56 21/10/2019
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 1000ЗабратьБонус за регистрацию
    «Тамбов» — «Уфа». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч РПЛ 26 октября 2019 года. Прогноз на «Тамбов» — «Уфа». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол В логове зверя. «Барселона» с трудом одолела «Славию» в ПрагеПомогли сэйвы Марка-Андре тер Штегена и креативность Лионеля Месси Вчера в 12:100
  • 19:21
    • Клопп: Я не особо наслаждался игрой с «Генком», а вот результатом — это да
  • 17:04
    • Ракицкий попал в команду недели Лиги чемпионов
  • 16:21
    • Казань подаст заявку на проведение Суперкубка УЕФА 2023 года
    «Лейпциг» — «Зенит» Футбол Туринский сценарий. Чудо-гол Забитцера лишил «Зенит» даже ничьейРеакция спортивных СМИ на поражение «Зенита» от «Лейпцига» Вчера в 02:240
  • Экспресс дня

  • «Лестер» попробует удержаться в лидирующей тройке
  • 4.03
    •
  • 00:19
    • Киевское «Динамо» сыграло вничью с «Копенгагеном»
  • 23:38
    • Гончаренко: Причина поражения — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого
  • 23:25
    • Влашич: ЦСКА доминировал всю игру
    Зинедин Зидан Футбол Отставка Зидана не решит проблем «Реала». Неожиданный план для мадридцев«Реал» пока не может вернуться на триумфальную тропу после возвращения Зинедина Зидана, но отказываться от француза не стоит Вчера в 01:540
  • 23:10
    • Чалов: Футбол нас наказал
  • 22:48
    • «Краснодар» играет вничью с «Трабзонспором» после первого тайма
  • 21:28
    • Марш: «Зальцбург» сам себе усложнил жизнь, но шансы еще есть
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие